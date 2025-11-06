СТИЖЕ ПРОМЕНА ВРЕМЕНА: РХМЗ најављује снег вечерас у појединим деловима Србије! ОД СУТРА ОБЛАЧНО, ХЛАДНИЈЕ И КИШОВИТО
Вечерас се очекује облачно време на истоку и југу земље, а током ноћи понегде и у југозападним и централним крајевима Србије са повременом кишом.
На високим планинама могуће падавине у виду снега, док ће у осталим крајевима бити суво уз постепено наоблачење, саопштава РХМЗ.
Током дана било је наизменично сунчано и облачно, а тренутна температура је око 11 степени.
Прогноза за наредне дане:
У петак очекује се умерено до потпуно облачно и мало хладније време. На северозападу и западу Србије углавном суво, док ће у осталим крајевима повремено падати киша. На високим планинама ујутру је могућ краткотрајни снег, а више падавина очекује се у првом делу дана на југу, југоистоку и истоку земље.
Ветар слаб до умерен, а у доњем Подунављу повремено и јак, источни и југоисточни. Најнижа температура кретаће се од 2 до 8 степени, а највиша дневна од 10 до 14 степени.
За викенд и у понедељак претежно облачно са повременом кишом.
У уторак делимично разведравање, али понегде још може падати веома слаба киша.
Од среде суво време са сунчаним периодима, а крајем седмице температура ће се благо повећати.