СТИЖЕ ПРОМЕНА ВРЕМЕНА: РХМЗ најављује снег вечерас у појединим деловима Србије! ОД СУТРА ОБЛАЧНО, ХЛАДНИЈЕ И КИШОВИТО

06.11.2025. 20:51 20:52
sneg mraz AI
Фото: Ilustracija/ AI

Вечерас се очекује облачно време на истоку и југу земље, а током ноћи понегде и у југозападним и централним крајевима Србије са повременом кишом.

На високим планинама могуће падавине у виду снега, док ће у осталим крајевима бити суво уз постепено наоблачење, саопштава РХМЗ.

Током дана било је наизменично сунчано и облачно, а тренутна температура је око 11 степени.

Прогноза за наредне дане:

У петак очекује се умерено до потпуно облачно и мало хладније време. На северозападу и западу Србије углавном суво, док ће у осталим крајевима повремено падати киша. На високим планинама ујутру је могућ краткотрајни снег, а више падавина очекује се у првом делу дана на југу, југоистоку и истоку земље. 

Ветар слаб до умерен, а у доњем Подунављу повремено и јак, источни и југоисточни. Најнижа температура кретаће се од 2 до 8 степени, а највиша дневна од 10 до 14 степени.

За викенд и у понедељак претежно облачно са повременом кишом.

У уторак делимично разведравање, али понегде још може падати веома слаба киша.

Од среде суво време са сунчаним периодима, а крајем седмице температура ће се благо повећати.

 

