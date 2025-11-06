СРЕЋОМ НИКО НИЈЕ ПОВРЕЂЕН, АЛИ…
ШОК У ШКОЛИ! Ученик донеo нож у школу, инцидент узнемирио ученике и родитеље
У Основној школи "Мајур" у месту Мајур код Шапца потврдили су да је јуче ученик седмог разреда на наставу донео нож
Како су из школе рекли, у току су законске процедуре које се предузимају у оваквим ситуацијама.
"Ученици одељења седмог разреда су на малом одмору обавестили дежурног наставника и одељењског старешину да је ученик донео нож у школу. Ни један ученик није повређен нити доведен у опасност, а нож је одузет и предат директору школе", наводи се у саопшетњу директора школе Живана Макевића и Наставничког већа.
У школу се након, сазнања о инциденту, на позив директора јавила мајка ученика, са којом је обављен разговор, а ученик је у присуству родитеља дао писану изјаву.
Поводом немилог догађаја реаговали су и школски тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и педагошка служба.
Није познато које мере ће школа предузети према ученику који је са ножем дошао на наставу. За сада су реаговали само родитељи ученика тог одељења који данас децу нису послали у школу, наводи Ало