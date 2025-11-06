clear sky
МАСОВНИ НАПАД ДРОНОВИМА Велика рафинерија Лукоила у пламену РАЊЕНО СРЦЕ РУСКЕ НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ (ВИДЕО)

06.11.2025. 21:19 21:26
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Коментари (0)
d
Фото: Screenshot / X / @kvistp

Велика рафинерија компаније Лукоил у руском Волгограду престала је са радом после масовног напада украјинских дронова, потврдила су три независна извора из енергетског сектора.

Украјински дронови погодили су главну рафинерију Лукоил у Волгограду, заустављајући производњу и изазивајући тешка оштећења у индустријској зони Красноармејск. 

Велика рафинерија компаније Лукоил у руском Волгограду престала је са радом после масовног напада украјинских дронова, потврдила су три независна извора из енергетског сектора. 

Напад је погодио главне производне јединице рафинерије, укључујући ЦДУ-5, капацитета 9.100 тона нафте дневно, и постројење за хидрокрекинг од 11.000 тона дневно. Ради се о погонима који чине готово петину укупног капацитета рафинерије, што представља огроман ударац за руску нафтну индустрију. 

"Рафинерија је заустављена, ЦДУ-5 је горео, а хидрокрекер је делимично уништен", изјавио је један од извора за Ројтерс. Компанија Лукоил до сада се није огласила поводом инцидента. 

Волгоградска рафинерија, једна од највећих у Русији, прошле године је прерадила више од 13 милиона тона нафте, што представља око 5 одсто укупног руског капацитета. 

Овај напад је део ширег вала украјинских удара дроновима на руску енергетску инфраструктуру. Само у четвртак, према подацима из Москве, лансирано је најмање 75 дронова, а у пожарима је живот изгубила најмање једна особа, док су десетине летова широм Русије отказане. 

Гувернер Волгоградске области, Андреј Бочаров, потврдио је да је 48-годишњи мушкарац погинуо од шрапнела, а да је индустријска зона Красноармејск, у којој се налази рафинерија, претрпела тешка оштећења. 

Волгоград, некадашњи Стаљинград, поново је постао поприште ратних удара – овог пута не артиљеријом, већ беспилотним летелицама, показујући нову димензију сукоба у региону.

(Mondo.rs)

Вести Свет
