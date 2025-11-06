МАСОВНИ НАПАД ДРОНОВИМА Велика рафинерија Лукоила у пламену РАЊЕНО СРЦЕ РУСКЕ НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ (ВИДЕО)
Велика рафинерија компаније Лукоил у руском Волгограду престала је са радом после масовног напада украјинских дронова, потврдила су три независна извора из енергетског сектора.
Украјински дронови погодили су главну рафинерију Лукоил у Волгограду, заустављајући производњу и изазивајући тешка оштећења у индустријској зони Красноармејск.
Напад је погодио главне производне јединице рафинерије, укључујући ЦДУ-5, капацитета 9.100 тона нафте дневно, и постројење за хидрокрекинг од 11.000 тона дневно. Ради се о погонима који чине готово петину укупног капацитета рафинерије, што представља огроман ударац за руску нафтну индустрију.
"Рафинерија је заустављена, ЦДУ-5 је горео, а хидрокрекер је делимично уништен", изјавио је један од извора за Ројтерс. Компанија Лукоил до сада се није огласила поводом инцидента.
Волгоградска рафинерија, једна од највећих у Русији, прошле године је прерадила више од 13 милиона тона нафте, што представља око 5 одсто укупног руског капацитета.
Овај напад је део ширег вала украјинских удара дроновима на руску енергетску инфраструктуру. Само у четвртак, према подацима из Москве, лансирано је најмање 75 дронова, а у пожарима је живот изгубила најмање једна особа, док су десетине летова широм Русије отказане.
Гувернер Волгоградске области, Андреј Бочаров, потврдио је да је 48-годишњи мушкарац погинуо од шрапнела, а да је индустријска зона Красноармејск, у којој се налази рафинерија, претрпела тешка оштећења.
Волгоград, некадашњи Стаљинград, поново је постао поприште ратних удара – овог пута не артиљеријом, већ беспилотним летелицама, показујући нову димензију сукоба у региону.
The Lukoil refinery in Volgograd, russia and an oil depot in Simferopol, occupied Crimea also got a visit from good Ukrainian drones. pic.twitter.com/BSNjXLGV1O
— Kvist (@kvistp) November 6, 2025
(Mondo.rs)