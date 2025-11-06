clear sky
8°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗБОГ ВЕЗА СА ЕПСТИНОМ Одузимање титула брату британског краља Ендруу званично ступило на снагу

06.11.2025. 21:13 21:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: Tanjug/ AP Photo/Lefteris Pitarakis, File

ЛОНДОН: Одлука коју је пре недељу дана објавио британски краљ Чарлс III, о одузимању титула његовом брату Ендруу, објављена је данас у званичном британском гласилу "Газет" (The Gazette), чиме је и формално ступила на снагу.

Од данас су званично одузете Ендруове титуле принца и војводе од Јорка, као и право на ословљавање са "његово краљевско височанство", преноси BBC.

Британски краљ је ту одлуку саопштио након недеља интензивне истраге о везама бившег принца Ендруа са осуђеним сексуалним преступником, америчким финансијером Џефријем Епстином, који је одузео себи живот у затвору у Њујорку 2019. године.

У Газети је објављена одлука британског краља којом је прогласио да Ендру Маунтбатен Виндзор "више нема право да поседује и ужива титулу, или атрибут 'краљевско височанство' и титуларно достојанство 'принц'".

Бакингемска палата је прошле недеље саопштила да ће Ендру напустити своју краљевску ложу у Виндзору, јер његове везе са покојним Епстином и даље изазивају контроверзе.

Ендру Маунтбатен Виндзор је одустао од својих осталих краљевских титула у октобру, укључујући и титулу војводе од Јорка, након додатних оптужби о његовом приватном животу.

 

принц ендрју краљ чарлс III
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај