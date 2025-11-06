ЗБОГ ВЕЗА СА ЕПСТИНОМ Одузимање титула брату британског краља Ендруу званично ступило на снагу
ЛОНДОН: Одлука коју је пре недељу дана објавио британски краљ Чарлс III, о одузимању титула његовом брату Ендруу, објављена је данас у званичном британском гласилу "Газет" (The Gazette), чиме је и формално ступила на снагу.
Од данас су званично одузете Ендруове титуле принца и војводе од Јорка, као и право на ословљавање са "његово краљевско височанство", преноси BBC.
Британски краљ је ту одлуку саопштио након недеља интензивне истраге о везама бившег принца Ендруа са осуђеним сексуалним преступником, америчким финансијером Џефријем Епстином, који је одузео себи живот у затвору у Њујорку 2019. године.
У Газети је објављена одлука британског краља којом је прогласио да Ендру Маунтбатен Виндзор "више нема право да поседује и ужива титулу, или атрибут 'краљевско височанство' и титуларно достојанство 'принц'".
Бакингемска палата је прошле недеље саопштила да ће Ендру напустити своју краљевску ложу у Виндзору, јер његове везе са покојним Епстином и даље изазивају контроверзе.
Ендру Маунтбатен Виндзор је одустао од својих осталих краљевских титула у октобру, укључујући и титулу војводе од Јорка, након додатних оптужби о његовом приватном животу.