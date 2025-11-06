АМЕРИКУ ЧЕКА ХАОС НА АЕРОДРОМИМА! Хиљаде летова угрожено због блокаде владе ПУТНИЦИ У ПАНИЦИ
Због дуготрајне блокаде рада владе САД, већ у петак може доћи до драстичног смањења броја летова на најпрометнијим аеродромима у земљи.
Контролори лета нису примили плату већ недељама, што значи да ће државне службе морати да предузму радикалне мере како би одржале безбедност ваздушног саобраћаја.
Према најавама FAA, око 10 одсто саобраћаја биће ограничено на 40 најпрометнијих аеродрома.
Међу њима су „основних 30“ главних чвориšta, укључујући Њујорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Далас и аеродроме широм западне обале, од Феникса до Сијетла.
Детаљи о томе који летови и колико тачно ће бити отказани још нису саопштени, али авио-компаније већ припремају планове за ублажавање последица по путнике.
FAA описује мере као „прецизне“ и „хируршке“, али све указује на значајне поремећаје, нарочито на домаћим и регионалним летовима.
Недостатак контролора лета је већ изазвао кашњења широм земље, а многи радници приморани су да узму додатне послове или боловање како би издржали финансијски.
Авионске компаније саветују путнике да резервишу алтернативне карте и избегавају неповратне карте које се не могу надокнадити.
„Шансе да останете заглављени су велике ако немате резервну карту“, упозорио је директор компаније Frontier Airlines.
Међутим, велики међународни летови и летови између главних чвориšta највероватније неће бити погођени.
Смањење ће углавном погодити регионалне и домаће летове, како би се одржао интегритет мреже и омогућило путницима више опција за наставак путовања.
Путници имају право на повраћај новца, чак и за неповратне карте, наглашавају авио-компаније.
„Амерички авиопревозници раде на стратегијама како би минимизовали утицај на путнике и пошиљке“, саопштила је група Airlines for America.
FAA ће нове мере применити у ограниченим зонама, укључујући и простор за лансирање у свемир и саобраћај малих летелица на одређеним аеродромима.
Авионске компаније као што су United и American Airlines истичу да већина великих летова неће бити утицана, али регионални путници морају да буду спремни на измене.
Frontier и друге компаније саветују да резервишете алтернативне летове и припремите се на кашњења и могуће отказивање.
Southwest Airlines позива Конгрес да хитно реши пат позицију и избегне даља ограничења саобраћаја.
FAA је пријавио недостатак од 400 радника у својим објектима, што је четири пута више него прошле године у истом периоду.
Ситуација указује на озбиљан стрес за ваздушни саобраћај САД и велики број путника који ће се сутра сусрести са неизвесношћу на аеродромима.
С обзиром на блокаду владе и одлагање плата, хаос на аеродромима се очекује већ од петка, а путници се саветују да прате обавештења авиокомпанија и резервишу алтернативне опције.