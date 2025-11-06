clear sky
ХАОС НА ОБИЛАЗНИЦИ ОКО БИЈЕЉИНЕ: Трактор преполовљен у судару са аутомобилом

06.11.2025. 19:58 19:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Независне
Фото: pixabay.com

БИЈЕЉИНА: Трактор и аутомобил сударили су се данас, на обилазници код Бијељине у близини градске депоније.

Судар је био жесток, а трактор који је учествовао у удесу је преломљен, кажу очевици за InfoBijeljinu.

Трактор је након језивог удеса остао на коловозу, а поред пута је завршио аутомобил.

Незгода се догодила око 17 часова на обилазници, а деоница од кружног тока код Агро-тржног центра до раскрснице где се скреће за депонију је затворена.

Једно лице је, према сазнањима поменутог портала, возилом Хитне помоћи превезено на Ургентни блок бијељинске болнице.

За сада није познато о каквим повредама се ради.

Извор:
Дневник/ Независне
Пише:
Дневник
