ХАПШЕЊА У ВОЈСЦИ И ПОЛИЦИЈИ: БИА ухапсила шпијуне, информације преносили служби из Приштине

06.11.2025. 19:24 19:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
Youtube prinstcrin/Informer TV
Фото: Youtube prinstcrin/Informer TV

Припадници Безбедносно-информативне агенције (БИА) у сарадњи са другим државним органима данас су у Рашки ухапсили више особа због сумње на шпијунажу.

Према незваничним информацијама, међу ухапшенима се налазе и припадници државних структура, укључујући војску и полицију.

- Како се сумња, ова група је дужи временски период прикупљала поверљиве информације од значаја за безбедност Републике Србије и прослеђивала их обавештајној служби која делује на територији Косова. Истрага је, према изворима блиским безбедносним структурама, трајала више месеци, а хапшења су изведена истовремено на више локација како би се спречило евентуално бекство осумњичених, каже за РИНУ извор упознат са случајем.

Данашњом акцијом су руководили припадници БИА, који су у координацији са надлежним тужилаштвом прикупили доказе и документацију која би могла потврдити сумње о цурењу поверљивих информација.

За сада се не зна тачан број ухапшених, а званичних саопштења државних органа још увек нема.

Rina

БИА хапшења
