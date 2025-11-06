ХАПШЕЊА У ВОЈСЦИ И ПОЛИЦИЈИ: БИА ухапсила шпијуне, информације преносили служби из Приштине
Припадници Безбедносно-информативне агенције (БИА) у сарадњи са другим државним органима данас су у Рашки ухапсили више особа због сумње на шпијунажу.
Према незваничним информацијама, међу ухапшенима се налазе и припадници државних структура, укључујући војску и полицију.
- Како се сумња, ова група је дужи временски период прикупљала поверљиве информације од значаја за безбедност Републике Србије и прослеђивала их обавештајној служби која делује на територији Косова. Истрага је, према изворима блиским безбедносним структурама, трајала више месеци, а хапшења су изведена истовремено на више локација како би се спречило евентуално бекство осумњичених, каже за РИНУ извор упознат са случајем.
Данашњом акцијом су руководили припадници БИА, који су у координацији са надлежним тужилаштвом прикупили доказе и документацију која би могла потврдити сумње о цурењу поверљивих информација.
За сада се не зна тачан број ухапшених, а званичних саопштења државних органа још увек нема.
Rina