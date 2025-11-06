clear sky
СЕКС БЕЗ ДЕСНОГ ЖМИГАВЦА...

СВИ МИСЛИЛИ ДА ЈЕ ВОЗАЧ ПИЈАН, а он се занео у страсти са сувозачицом при брзини од 140 на сат?! АУТОМОБИЛ ОПАСНО КРИВУДАО ПО АУТОПУТУ

06.11.2025. 19:21 19:28
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
d
Фото: Pixabay.com

Возачи на немачком аутопуту А1, у понедељак, сведочили су призору који их је оставио у неверици.

Аутомобил који се кретао брзином од 140 km/h изненада је почео да кривуда, прелази из траке у траку и опасно угрожава друге учеснике у саобраћају.

Камионџија завирио у кабину

Према наводима полиције, једно теретно возило морало је да пређе у зауставну траку како би избегло судар. Сведоци су позвали полицију, уверени да је реч о возачу под дејством алкохола или у неком озбиљном проблему.

Међутим, када се један камионџија приближио и погледао у кабину, схватио је да ситуација није ни најмање уобичајена.

Разлог непредвидиве вожње био је, како је касније потврђено, неуобичајен и неприкладан за аутопут, преноси Хеуте.

"Мало су се занели"

Полиција је зауставила возило на паркингу бензинске пумпе код града Минстер. За воланом је био 37-годишњи мушкарац, а на сувозачевом месту 33-годишња жена.

Како се испоставило, пар је током вожње био заузет - али не разговором о путним плановима. Мало су се “занели у страсти”, што је за последицу имало опасно маневрисање по путу.

Полиција најављује да ће против возача бити покренут поступак због угрожавања безбедности саобраћаја, уз упозорење да страсти никада не смеју да замагле разум - поготово при брзини од 140 километара на сат.

(Telegraf.rs)

 

Вести Свет
