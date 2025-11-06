УН УПОЗОРАВАЈУ...
ЈОШ СУМЊАТЕ У ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ? Три најтоплије године заредом доказ су да је СВЕТ У КЛИМАТСКОЈ КРИЗИ
Уједињене нације саопштиле су данас да су 2023, 2024. и 2025. година три најтоплије икада забележене, што показује да је свет сада дубоко у климатској кризи.
Како је навела Светска метеоролошка организација УН (WMO), ограничавање глобалног загревања на циљ Париског споразума од 1,5 степени целзијуса изнад прединдустријског нивоа сада је практично немогуће.
Та тврдња слаже се са оценом генералног секретара УН Антонија Гутереша и Програма УН за животну средину, који су прошле недеље рекли да је тај циљ сада недостижан.
"Невиђени низ високих температура, у комбинацији са прошлогодишњим рекордним повећањем нивоа гасова стаклене баште, јасно показује да ће бити практично немогуће ограничити глобално загревање на 1,5 степени целзијуса у наредних неколико година без привременог прекорачења овог циља", рекла је Селест Сауло, генерална секретарка WMO.
Према њеним речима, могуће је вратити температуре на 1,5 степени Целзијуса до краја века.
"То би захтевало усисавање угљен-диоксида из атмосфере, узгој нових шума и коришћење технологије за уклањање и закопавање угљен-диоксида", навела је она.
WMO је у октобру известила да је ниво угљен-диоксида у атмосфери 2024. године рекордно порастао и достигао нови максимум.