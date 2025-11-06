clear sky
11°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УН УПОЗОРАВАЈУ...

ЈОШ СУМЊАТЕ У ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ? Три најтоплије године заредом доказ су да је СВЕТ У КЛИМАТСКОЈ КРИЗИ

06.11.2025. 18:06 18:07
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Уједињене нације саопштиле су данас да су 2023, 2024. и 2025. година три најтоплије икада забележене, што показује да је свет сада дубоко у климатској кризи.

Како је навела Светска метеоролошка организација УН (WMO), ограничавање глобалног загревања на циљ Париског споразума од 1,5 степени целзијуса изнад прединдустријског нивоа сада је практично немогуће.

Та тврдња слаже се са оценом генералног секретара УН Антонија Гутереша и Програма УН за животну средину, који су прошле недеље рекли да је тај циљ сада недостижан.

"Невиђени низ високих температура, у комбинацији са прошлогодишњим рекордним повећањем нивоа гасова стаклене баште, јасно показује да ће бити практично немогуће ограничити глобално загревање на 1,5 степени целзијуса у наредних неколико година без привременог прекорачења овог циља", рекла је Селест Сауло, генерална секретарка WMO.

Према њеним речима, могуће је вратити температуре на 1,5 степени Целзијуса до краја века.

"То би захтевало усисавање угљен-диоксида из атмосфере, узгој нових шума и коришћење технологије за уклањање и закопавање угљен-диоксида", навела је она.

WMO је у октобру известила да је ниво угљен-диоксида у атмосфери 2024. године рекордно порастао и достигао нови максимум.

 

глобално загревање криза климатске промене
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај