ЗБОГ НАСИЉА ПРЕМА НОВОСАДСКИМ ФОЛКЛОРАШИМА Тројици осумњичених сплитски суд одредио притвор

06.11.2025. 18:03 18:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Удружење Велико коло
Фото: Удружење Велико коло

СПЛИТ: Тројици до сада осумњичених за насилничко понашање према српским фолклорашима на сплитском Блатинама у уторак увече, судија истраге Жупанијског суда у Сплиту одредио је истражни затвор, као и да су до сада кривичне пријаве поднете против девет особа.

Притвор је тројици одређен јер би могли покушати да утичу на сведоке, као и да не понове кривично дело које им се ставља на терет.

Одбрана је најавила жалбе, потврдио је за загребачки портал Индекс адвокат Тони Маринковић, који заступа једног од ухапшених.

Одбрана сматра да је одлука о одређивању притвора неоправдана будући да окривљени не познају сведоке, нити постоји могућност да с њима дођу у контакт.

Уверени су и да нема опасности од понављања кривичног дела јер је реч о људима који су до сада неосуђивани.

"Па неће ваљда сада ходати градом и тражити припаднике српске мањине којима би претили", коментаришу адвокати одбране. 

Коначну одлуку донеће ванрасправно веће Жупанијског суда у Сплиту.

Портал сазнаје да су сва тројица осумњичених изнела своје обране, односно да се нису бранили ћутањем.

Описали су да су се у понедељак само затекли на Блатинама где су видели шта се догодило. Никоме, кажу, нису претили.

За кривично дело које им се ставља на терет предвиђена је казна затвора од шест месеци до пет година.

Према писању Индекса, осуњичени се сумњиче и за још једно кривично дело - повреду слободе изражавања националне припадности.

Према Кривичном закону онај "ко припаднику националне мањине ускрати или ограничи право на слободу изражавања националне припадности или на културну аутономију" биће кажњен затвором до годину дана.

ХРТ је јавио да је сплитска полиција, због изгреда на Блатинама, када је група маскираних мушкараца, уз усташке покличе, отерала  из просторија градског котара учеснике обележавања Дана српске културе, поднела девет кривичних пријава.

Они сазнају да је за девет особа утврђено постојање основане сумње да су починнили кривична дела насилничког понашања и повреде слободе изражавања националне припадности.

Криминалистичко истраживање о овом инциденту се наставља.

фолклор фолклораши Сплит сплитски хулиган проусташе
Вести Хроника
