МАЈКА СЕ ИЖИВЉАВАЛА НАД МАЛОМ ДЕВОЈЧИЦОМ! Жена у аутобусу вукла дете, ПА ЈЕ УДАРИЛА У ГЛАВУ
Застрашујуће сцене насиља над малолетним дететом, наизглед узраста до пет година, снимљене су у београдском аутобусу број 59 у ком нико од путника није реаговао на изливе беса која су се догађали тик испред њих.
Видео је објављен на мрежама уз апел за информацијом о идентитету жене, а Telegraf.rs је контактирао девојку која је објавила и тако сазнајемо да је насиље јуче видела и снимила њена другарица, али да снимљено није било све од агресије која је испољена према малој девојчици.
- То је све видела моја пријатељица која ми је истога часа послала снимак и питала ме шта да ради. Док смо одлучиле, жена је с дететом напустила аутобус - објаснила нам је девојка.
На видеу се јасно види како девојчици снажно удара шамар услед чега она почиње да плаче, али женска особа наставља да гледа у телефон испред себе. Потез који, чини се, више одговара ударцу некаквог инсекта, а не детета у првим годинама живота.
Како је предочено за Telegraf.rs, том насиљу заправо је претходило још немилих сцена које су примећене и пре уласка у аутобус.
- Мајка се још на аутобусној станици понашала према детету непријатељски. Насилно ју је вукла к себи, претила из чиста мира и слично - речено нам је уз напомену да су жена и дете изашле из аутобуса на Бањици.
Колики утисак је понашање жене према девојчици оставило на девојку која је снимила ударац, можда се најбоље огледа у овој реченици:
"Пријатељица такође наводи да је мајка повлачила дете док су чекале аутобус с једном невероватном дозом, цитирам, ‘мржње’". Овде је неопходно напоменути да је у питању лична импресија особе која је присуствовала свему.
Врхунац тог насиља је и снимљен у аутобусу, а накнадно и још беса јер је жена веома силовито повлачила девојчицу за јакну, говорила јој нешто упола гласа уносећи јој се у лице, а потом јој откопчала јакну након што се дете закашљало, могуће и од претходног плача.
Упркос гужви чује се како девојчица говори да је боли, а потом и глас те жене док изговара:
"И треба да те боли".
Није познато у каквом су сродству, али ни да ли је можда неко од путника алармирао надлежне органе јер се девојка која је снимила насиље наизглед није другачије снашла услед шока.
Но, неоспорна је чињеница - аутобус је био пун, била је гужва. Људи су видно приметили насиље, неки су чак седели и испред жене са дететом и то окренути ка њима, али нико није реаговао. Ниједна, једина реч није стигла да макар проба да заустави све то. Дете је можда у тој тишини могло и да помисли да је заслужило, поготово због става жене која је за мучки ударац у главу изговорила:
"И треба да те боли".
За сада није познат идентитет особе са снимка, али треба скренути пажњу и на то да је ово насиље испољено јавно у маси људи што онда буди бојазан - шта се дешава када никога нема близу? Да ли је заиста боље не мешати се и постати тихи саучесник нечему што се дешава испред нас?