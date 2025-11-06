НАКОН ТЕЛЕФОНСКОГ ПОЗИВА ОСТАО БЕЗ 20.000 ЕВРА Пензионер насео на превару, ево како се заштитити
Представљајући се као запослени рачунарске канцеларије за повраћај преварних средстава, непознати преварант је оштетио 68-годишњег мушкарца за више од 20.000 евра.
Шедесетосмогодишњак је пријавио Полицијској управи Крапинско-загорској да га је средином августа ове године на мобилни телефон позвала непознати преварант, особа која се представила као запослени „рачунарске канцеларије за повраћај преварних средстава“ и рекла му да има право на повраћај новца.
У даљим телефонским контактима, 68-годишњак је, пратећи упутства непознате особе, инсталирао и активирао неколико апликација на свом мобилном телефону и у њих унео своје личне податке и податке о банковном рачуну. Након тога, са његовог банковног рачуна је у неколико трансакција подигнуто више од 20 хиљада евра.
Полиција упозорава да је, како би се избегло да се постане жртва преваре, важно препознати главне индикаторе, укључујући слање линка који наизглед води до веб страница компанија које се баве поштанским и доставним услугама са објашњењем како се регистровати и унети личне податке.
Како се заштитити?
На превару може указивати и лажни или копирани изглед веб страница компанија које се лако препознају по бројним правописним и граматичким грешкама на хрватском језику, комбинованим са страним језицима, а углавном су креиране коришћењем онлајн преводилаца.
Један од индикатора је захтев за унос података са дебитне или кредитне картице – броја картице и посебно такозваног безбедносног CVC/CVV троцифреног броја са полеђине картице, као и захтев за приступ интернет банкарству – унос броја токена, ОТП-а са токена и APPLI2/MAC-а са токена, пише Феникс.
Међу индикаторима који су се појавили у последње време је и онај који се односи на поруке/понуде за куповину путем веб страница рекламних и продајних портала, које потенцијални продавац добија на свој мобилни телефон, путем комуникационих апликација, где су забележене поруке са позивних бројева других земаља, као и бројева хрватских мрежа.
– Проверите са сервисом CERTiffy да ли се ради о легитимној онлајн продавници. CERTiffy омогућава корисницима, пре или током онлајн куповине, да провере да ли онлајн продавница има карактеристике лажне веб странице – саопштила је полиција, додајући да су на веб страници Веб херој објављене бројне информације о заштити од виртуелних превара.