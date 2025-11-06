ПАЛА ВЛАДА У ЧЕШКОЈ Председник Петр Павел прихватио оставку премијера Фијале
ПРАГ: Чешки председник Петр Павел прихватио је у Прашком замку оставку, коју је раније данас поднео кабинет премијера Петра Фијале, и затражио је од њега да настави да обавља своје дужности док се не именује нова влада, јавља чешки радио Праг.
Павел је задужио лидера странке АНО Андреја Бабиша да формира нову владу, а очекује се да ће то бити у коалицији са странком Слобода и директна демократија (СПД) и странком Моториста.
Он се захвалио Фијалином кабинету на досадашњем раду, и похвалио је његову спољну и безбедносну политику.
Фијала је рекао да ће његова влада обезбедити достојанствену примопредају власти, и да оставља земљу у бољем стању него што је била пре четири године када је преузео дужност премијера.
Влада десног центра премијера Петра Фијале поднела је раније данас оставку након пораза на парламентарним изборима који су одржани 3. и 4. октобра.
Претходно је синоћ лидер крајње десничарске странке СПД Томио Окамура изабран на место председавајућег Доњег дома чешког парламента, што је прво именовање у оквиру новоформиране коалиције популистичког политичара и милијардера Андреја Бабиша са маргиналним десничарским политичким организацијама.