НЕВЕРОВАТНА ТУРНЕЈА Деда Мраз креће на пут дуг 100.000 километара, сви желе карту за овај воз
МОСKВА: Руски воз Деда Мраза почеће званично своје овогодишње путовање 19. новембра из Владивостока, и зауставиће се у више од 70 руских градова, саопштиле су данас Руске железнице.
У саопштењу, које преноси РИА новости, наводи се да ће Деда Мраз проверити спремност воза у свом родном граду Великом Устјугу 9. новембра, када ће одатле кренути за Владивосток, одакле почиње званична турнеја. Овај град ће бити почетна тачка његовог петог великог путовања, које ће почети Транссибирском железницом.
"Почев од 19. новембра, Деда Мраз ће се са празничним програмом зауставити у више од 70 градова, а затим се вратити у свој родни град", наводе Руске железнице.
Продаја карата за свечани програм воза и луткарску представу биће отворена за прву деоницу путовања, до града Омска у југозападном Сибиру, одмах након поласка воза Деда Мраза из Великог Устјуга у Волгоградској области, 9. новембра у 15 часова по московском времену.
Деда Мразов воз је опремљен као његова свечано украшена мобилна резиденција, и садржи бројне посебне вагоне као што су простор за пријем, бајковито село за игре и задатке, сцену и луткарско позориште за представе, продавницу сувенира, простор са послужењем и вагон-ресторан за чајанке, као и вагоне за спавање за Деда Мразов тим помоћника.
Воз Деда Мраза је први пут кренуо 5. децембра 2021. године, а током четири зиме воз је прешао 108.000 километара, што је скоро три пута више од пречника Земљиног екватора, док је 1.740.000 људи дочекало Деда Мраза на железничким станицама.