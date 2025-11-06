clear sky
8°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕВЕРОВАТНА ТУРНЕЈА Деда Мраз креће на пут дуг 100.000 километара, сви желе карту за овај воз

06.11.2025. 18:09 18:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Празнични воз
Фото: pixabay.com

МОСKВА: Руски воз Деда Мраза почеће званично своје овогодишње путовање 19. новембра из Владивостока, и зауставиће се у више од 70 руских градова, саопштиле су данас Руске железнице.

У саопштењу, које преноси РИА новости, наводи се да ће Деда Мраз проверити спремност воза у свом родном граду Великом Устјугу 9. новембра, када ће одатле кренути за Владивосток, одакле почиње званична турнеја. Овај град ће бити почетна тачка његовог петог великог путовања, које ће почети Транссибирском железницом.

"Почев од 19. новембра, Деда Мраз ће се са празничним програмом зауставити у више од 70 градова, а затим се вратити у свој родни град", наводе Руске железнице.

Продаја карата за свечани програм воза и луткарску представу биће отворена за прву деоницу путовања, до града Омска у југозападном Сибиру, одмах након поласка воза Деда Мраза из Великог Устјуга у Волгоградској области, 9. новембра у 15 часова по московском времену.

Деда Мраз
Фото: pixabay.com

Деда Мразов воз је опремљен као његова свечано украшена мобилна резиденција, и садржи бројне посебне вагоне као што су простор за пријем, бајковито село за игре и задатке, сцену и луткарско позориште за представе, продавницу сувенира, простор са послужењем и вагон-ресторан за чајанке, као и вагоне за спавање за Деда Мразов тим помоћника.

Воз Деда Мраза је први пут кренуо 5. децембра 2021. године, а током четири зиме воз је прешао 108.000 километара, што је скоро три пута више од пречника Земљиног екватора, док је 1.740.000 људи дочекало Деда Мраза на железничким станицама.

деда мраз новогодишњи празници Русија
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај