05.11.2025.
Преваром шокирала све, од мужа до државе 28 ГОДИНА СЕ ПРАВИЛА ДА ЈЕ СЛЕПА ИЗ БИЗАРНОГ РАЗЛОГА „Никада нисам била друштвена особа"

05.11.2025. 12:26
Пише:
Дневник
Извор:
Она/ Indeks online
слеп
Фото: Canva ilustracija

Људи се претварају и крију истину из разних разлога, али оно што је једна жена из Шпаније урадила прелази сва очекивања и креативност.

Наиме, Кармен Хименез је смислила неочекиван начин да чак 28 година тврди да не види, да је слепа, после повреде коју је доживела. Превара јој је успела, сви су насели, а разлог зашто је то радила ће вас оставити без текста. Она је то радила само да не би разговарала са људима које случајно среће у пролазу и на улици.

Кармен, која данас има 57 година, тврдила је свима, породици, мужу, пријатељима, да је слепа и – сви су јој поверовали, успела јој је превара. Сада је откривено да је све време варала и лажирала шокирајући све овим открићем иако су чланови породице наводили да су често сумњали у њено стање.

slepa
Фото: Pexels

Њен супруг је говорио за медије да се у неком тренутку Кармен понашала нормално, да је чак седела и гледала телевизију и да је заиста деловало да стварно зна шта гледа, али га је чињеница да није слепа потпуно шокирала.

– Осећала сам се нелагодно када сам срела људе и поздрављала их. Није да сам друштвена особа. Тврдњом овакве ствари, избегла сам такве ситуације – гласило је њено образложење.

Поред што је шокирала чланове породице, сада се суочава и са правним процесом, јер је држава морала да јој обезбеди финансијску помоћ, с обзиром на то да је била слепа. Нажалост, сада се сусреће са правним стварима јер мора вратити новац који је добијала.

Кармен Хименез је рекла да никада није била друштвена особа и да јој је одговарало што људи мисле да је слепа, јер тако није морала да разговара ни да се поздравља са људима које није волела.

