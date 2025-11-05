СТИЖЕ НАМ ПУН МЕСЕЦ Неочекиване животне промене следе овим знацима вечерас ЕВО КОМЕ СЕ СУДБИНА МЕЊА
Крај јесени ће нам подарити још један супермесец, који ће донети озбиљне промене у живот сваког од нас.
Пун месец ће се догодити 5. новембра, а такви астролошки догађаји често су праћени појачаним емоцијама, импулсивним поступцима и драматичним догађајима. Пошто се овај Пун месец дешава у Бику, припремите се за финансијски успех – он ће подстаћи богатство, приходе и материјалне добитке.
Биком влада Венера, што значи да током овог периода материјално богатство неће бити једина вредност. Пун Месец ће скренути пажњу на ваша унутрашња и породична блага, као и на већу осетљивост на естетску лепоту и луксуз. Сада је савршено време да уживате у животу око себе и захвалите се Универзуму.
Астролози ипак упозоравају: пун Месец 5. новембра доноси помешану енергију, захтевајући од нас да направимо промене или се суочимо са спољним околностима које нас изненада задесе. Будите спремни да се опустите и одморите, можда на рачун посла или важних ствари.
Венера такође формира квадрат са Плутоном, што може негативно утицати на романтичне везе. Ова заједница често изазива љубомору, манипулацију, опсесију, жељу за доминацијом и борбу за моћ у везама. Можда би било вредно пажљивије бирати речи током овог периода како бисте избегли фаталне грешке.
Шта ће пун Месец 5. новембра донети сваком хороскопском знаку?
♈ОВАН
Пун Месец ће вас натерати да преиспитате своје финансије. Некима од вас ће се десити да вам се новчани ток смањи, а замениће га нови. Можда ћете добити унапређење или нову понуду за посао. Упркос новим изворима прихода, можда ћете морати много да трошите. Пажљиво пратите своју потрошњу.
♉БИК
Ово је један од најважнијих периода у години за вас. Када пун месец енергизира ваш хороскопски знак, очекујте монументалан, предодређен догађај. То може бити завршетак старих пројеката, пробој или чак слом. Искористите ово време да се ослободите прошлости и свега што вам не служи или вас не чини срећним, посебно у везама. Време је да направите корак напред.
♊БЛИЗАНЦИ
Време је да се потврдите и коначно изађете из сенке. Пун месец 5. новембра вас намешта за продуктивно време на послу и у школи, када ће ваше креативно размишљање бити моћније него икад. У љубави, можда ћете морати бити опрезнији и избегавати доношење пребрзих закључака. Боље је да разговарате искрено са партнером и да мирно решавате спорове.
♋РАК
Пун Месец 5. новембра донеће значајан тренутак у вашем друштвеном животу. Можда ћете присуствовати догађају који мења живот или достићи значајну прекретницу, испунити сан или тежњу. Можда ће неки од ваших пријатеља напустити ваш друштвени круг, али ћете на крају упознати неког новог. Звезде саветују: будите пажљиви према сродним душама - и платонским и романтичним.
♌ЛАВ
Овај пун месец је у потпуности посвећен вашој каријери и истаћи ће ваше амбиције. Награде, унапређења, нова понуда за посао или чак слава могу се појавити ниоткуда. Неки од вас би чак могли одлучити да свој професионални живот усмере у потпуно новом правцу. Ако вам је посао престао да доноси радост и задовољство, време је да потражите занимљивији пут.
♍ДЕВИЦА
Време је да заблистате. Пун Месец 5. новембра даће вам храброст да изађете из своје зоне удобности и коначно откријете свој потенцијал. Који год пројекат да предузмете, достићи ћете прекретницу или добити важне вести. Ако нисте направили никакве планове за будућност, сада је време да размислите шта бисте желели да промените у свом животу.
♎︎ ВАГА
Пун Месец 5. новембра биће изазовно време за ваше везе. Звезде вам саветују да се фокусирате на то како делите своја осећања и искуства и размислите да ли добијате довољно пажње. Ако је ваша веза већ одлична, сада је идеално време да је ојачате романтичним састанком.
♏︎ ШКОРПИЈА
У зависности од тога у којој фази се налазите у вашој вези, можда ћете морати да донесете важне одлуке како бисте је подигли на виши ниво. То може значити селидбу, веридбу или преузимање других озбиљних обавеза. Ако тражите пословног партнера, пун Месец 5. новембра би такође могао бити добро време за то.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Овај пун Месец означава значајну прекретницу у вашој каријери. Можда сте прерасли своју тренутну позицију или сте уморни од рутине. Време је да потражите нешто занимљивије и изазовније. Ако сте радили на пројекту, несумњиво бисте могли достићи важну прекретницу. Звезде саветују да обратите пажњу на своје здравље: ваше свакодневне навике требало би да претрпе значајне промене.
♑ЈАРАЦ
Пун Месец 5. новембра донеће романтичну атмосферу. Припремите се за значајан тренутак у срцу; очекује вас налет енергије, заједно са значајном прекретницом у вашој вези и вашој потрази за правом љубављу. Ако сте слободни, обавезно изађите и створите нове везе. За парове, ово ће бити дивно време за обнављање варнице.
♒ВОДОЛИЈА
Овај пун месец би могао донети велике промене у ваш дом и породични живот. Важна одлука, попут селидбе, реновирања или потпуног преуређења дома, могла би бити неизбежна. Ако сте размишљали о куповини некретнина, пун месец 5. новембра ће осветлити уносне послове и дати вам поверење у вашу куповину.
♓РИБЕ
Астролози саветују да промените перспективу свог блиског окружења. Пун Месец 5. новембра ће побољшати вашу комуникацију, интелект и идеје. Неки од вас се можда спремају да бране важан пројекат, одрже говор или покрену иницијативу која би могла довести до пробоја у каријери. Многи људи ће бити заинтересовани за ваше идеје. Такође бисте могли да одете на заслужени одмор или да изаберете нови циљ који ћете освојити.