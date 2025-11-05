ХОРОР У ЛАПОНИЈИ! Хаскији робови туристичке индустрије – држе их на мразу, без воде и неге!
Пси расе хаски који су укључени у "сафари индустрију" у Лапонији, Финска, израбљују се и остају незаштићени, јер је нови извештај организација које се боре за права животиња открио озбиљне проблеме који нарушавају добробит паса.
Нови извештај финске организације Eurogroup for Animals SEY открио је да је популарност хаски сафарија експлодирала последњих година, али су радни пси у овој сфери остали незаштићени, што је довело до скривене кризе добробити животиња. Извештај показује како бројне одгајивачнице, које пружају услуге туристима, раде без одговарајуће регистрације, а штенци хаскија и других раса паса узгајају се у лошим условима, без неопходних и обавезних здравствених прегледа.
Пси се суочавају са бројним проблемима, од претесних одгајивачница и кратких ланаца до изостанка лечења кад се разболе. У неким случајевима, расе са танком длаком држе се напољу на ниским температурама без довољно заштите и склоништа. Иако су финске власти свесне ових проблема, није издвојено довољно ресурса за праћење ситуације.
Kако посао са хаски сафаријем напредује, стварни број паса који се суочавају са овим проблемима остаје непознат.
SEY такође указује на могуће везе са криминалним активностима, укључујући нелиценцирани увоз паса, па чак и случајеве неодговарајуће исхране. Многи оператери подизвођачки уговарају услуге, а туристичке агенције и туристи немају увид у порекло паса или начин на који се држе. SEY позива туристички сектор да преузме одговорност провером добављача и захтевањем сертификације за добробит паса како би се гарантовали виши стандарди.
Налази SEY истичу шири проблем: радни пси, попут оних који се користе у туризму, често нису под јасном законском заштитом. Иако се ови пси не држе као кућни љубимци, њихова добробит и даље зависи од правилне неге, одмора, смештаја и ветеринарске неге. Па ипак, у многим случајевима ове мере заштите недостају. Док ЕУ завршава преговоре о новој Уредби о добробити паса и мачака, кључно је да радни пси, укључујући хаскије који се користе у туризму, не остану по страни.
Извор: Телеграф