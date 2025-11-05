clear sky
ОВО ЗАПЕЧЕНО ЈЕЛО ЋЕ ПОСТАТИ ВАШ НОВИ ОМИЉЕНИ COMFORT FOOD Киноа, сочиво и спанаћ у савршеној хармонији укуса

05.11.2025. 13:09 13:19
Пише:
Дневник
Извор:
PlantBased
јело
Фото: Pixabay

Постоји нешто неодољиво у топлом запеченом кремастом јелу које испуни кућу мирисом домаће хране. А када је такво јело уједно и препуно здравих, природних биљних састојака који хране тело и дух на најбољи начин – то је права чаролија на тањиру.

Овај биљни запечени оброк са киноом, спанаћем и сочивом управо је пример таквог јела. У потпуности је без млечних производа, а опет изненађујуће кремаст и богатог укуса. Комбинацијом киное (или интегралног пиринча) и црвеног сочива, добијате основу пуну протеина и влакана, док спанаћ уноси свежину, боју и обиље витамина и минерала.

Преко свега долази слој биљног сира који се топи и даје јелу дивну златну корицу. Ово јело је савршено за породичне ручкове, вечере са пријатељима, али и посебне прилике – сви ће га волети, без обзира да ли иначе једу биљну кухињу или не (још један адут на посној трпези).

 

 

Ово јело је:

„Комфи“, али здраво – кремасто, „сирасто“, а опет пуно целовитих житарица, махунарки и поврћа.

Пуно влакана и биљних протеина – пружа енергију и подржава добру пробаву.

Лако се прилагођава – можете користити киноу или пиринач, додати и друго поврће или зачине по жељи.

Одлично за припрему унапред – лако се подгрева и сјајно је за брзе оброке током недеље.

киноа
Фото: Pixabay

Нутритивни бенефити састојака

Сваки од главних састојака у овом јелу на свој начин доприноси нашем здрављу:

Спанаћ је богат витаминима А, Ц, К и фолатом, као и антиоксидансима који штите ћелије од оштећења. Садржи гвожђе и магнезијум, који помажу у производњи енергије и раду мишића.

Киноа (или интегрални пиринач) доноси сложене угљене хидрате, биљне протеине и минерале попут цинка, магнезијума и калијума. Киноа је и комплетан протеин, што значи да садржи свих девет есенцијалних аминокиселина у одговарајућој пропорцији.

Црвено сочиво је богато влакнима и биљним протеинима, подржава здравље срца и црева, и даје дуготрајан осећај ситости.

Црни лук доприноси антиинфламаторним и имунолошким ефектима захваљујући једињењу кверцетину.

Биљни сир даје кремасту текстуру и богат укус, без потребе за млеком или путером.

Зачини попут куркуме, млевеног кумина и паприке не само да појачавају укус већ доприносе и здрављу органа за варење и смањењу упалних процеса у телу.

Заједно сачињавају оброк који није само укусан, већ и користан за срце, имунитет и здравље црева – и то у сваком залогају.

sočivo
Фото: Pixabay

Рецепт: Запечена киноа (пиринач) са спанаћем и сочивом

Састојци:

150 г (¾ шоље) суве киное или пиринча

150 г (¾ шоље) сувог црвеног сочива

1 кашика уља

1 средњи црни лук, ситно сецкан

400 г замрзнутог спанаћа (одмрзнутог)

1 кашичица млевене паприке

½ кашичице млевеног кима

½ кашичице млевеног коријандера

½ кашичице белог лука у праху

¼ кашичице куркуме

со и бибер по укусу

125 мл биљне павлаке или кокосовог млека из конзерве (по избору)

125 г ренданог биљног сира.

spanać
Фото: Pixabay

Припрема

Скувајте киноу (или пиринач) и црвено сочиво: Добро исперите киноу (или пиринач), па кувајте у кључалој води 2-3 минута. Додајте црвено сочиво и кувајте док оба састојка не омекшају, али да не буду прекувани – наставиће да се кувају у рерни.

Припремите рерну и посуду: Загрејте рерну на 180°Ц и благо науљите посуду за печење (око 23x23 цм или мало већу, а може и округла).

Продинстајте лук и спанаћ: На тигању пропржите црни лук 3–4 минута, затим додајте одмрзнути спанаћ и кратко прокувајте док вишак течности не испари.

Саставите јело: У посуду за печење пребаците кувану мешавину киное и сочива и спанаћ. Додајте све зачине и биљну павлаку (или кокосово млеко) и добро измешајте.

Запећи: Преко јела распоредите изрендан биљни сир и пеците 20-25 минута, док се сир не истопи и не порумени по ивицама.

Охладити и послужити: Оставите јело да се прохлади петнаестак минута пре сервирања.

Савети за савршено јело

Време кувања може да варира у зависности од тога да ли користите киноу или пиринач.

Добро исперите житарице – да уклоните вишак скроба и површински слој са киное, који лоше утиче на укус.

Немојте прекувати састојке (киноу и сочиво) – најбоље је да остану благо „ал денте“ пре печења.

Додајте још поврћа – шаргарепу, тиквице, паприку (насецкајте на коцкице и препеците у рерни на папиру двадесетак минута) или печурке (продинстајте са луком и спанаћем) за разноврсност и сезонски укус.

Здрава, биљна, а истовремено „комфи“ храна не мора бити компликована – а ово запечено јело са киноом, сочивом и спанаћем то савршено демонстрира. Сваки залогај спаја кремасту текстуру, богат укус и моћ биљних састојака. Било да тек истражујете plant based кухињу или сте већ заљубљеник, ово јело ће сигурно често гостовати на вашем столу.

киноа спанаћ сочиво
Извор:
PlantBased
Пише:
Дневник
