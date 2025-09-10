ШТА СЕЈАТИ У БАШТИ?
СЕПТЕМБАР ЈЕ ВРЕМЕ за спанаћ, салату, ротквицу…ОВИХ ДЕВЕТ врсти поврћа се сада сеје, а бере се до ДУБОКО у јесен
Јесења башта је лакша за одржавање, јер је земља топла од лета, а влажна од јесењих киша.
Септембар је право време да се посеје јесења башта коју је често лакше одржавати неко пролећну и летњу. Кад је сунце благо, а земља лепо загрејана од лета, натопљена од јесењих киша - ево шта можете сејати ове јесени:
1. Спанаћ
2. Зелена салата (матовилац, рукола, разне врсте салата)
3. Ротквица
4. Репа
5. Блитва
6. Купус
7. Карфиол
8. Першун
9. Лук сребренац
Правила садње током јесени
Прво почупајте све оно што сте имали у башти током протеклог пролећа и лета. Затим прекопајте башту пажљиво неколио пута док не добијете растресито земљиште. Да би садња била успешна, потребно је добро нађубрити земљу.
То можете урадити уколико имате стајско ђубриво или неко органско које сте направили од отпада лишћа и трулог поврћа и воћа...
Када нађубрите и прекопате башту, приступите сејању, па редовно заливајте то што сте посејали - сваки дан.