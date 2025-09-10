moderate rain
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШТА СЕЈАТИ У БАШТИ?

СЕПТЕМБАР ЈЕ ВРЕМЕ за спанаћ, салату, ротквицу…ОВИХ ДЕВЕТ врсти поврћа се сада сеје, а бере се до ДУБОКО у јесен

10.09.2025. 19:35 19:46
Пише:
Дневник
Извор:
Ало/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Јесења башта је лакша за одржавање, јер је земља топла од лета, а влажна од јесењих киша.

Септембар је право време да се посеје јесења башта коју је често лакше одржавати неко пролећну и летњу. Кад је сунце благо, а земља лепо загрејана од лета, натопљена од јесењих киша - ево шта можете сејати ове јесени:

1. Спанаћ

2. Зелена салата (матовилац, рукола, разне врсте салата)

3. Ротквица

4. Репа

5. Блитва

6. Купус

7. Карфиол

8. Першун

9. Лук сребренац

da
Фото: freepik, ilustracija

Правила садње током јесени

Прво почупајте све оно што сте имали у башти током протеклог пролећа и лета. Затим прекопајте башту пажљиво неколио пута док не добијете растресито земљиште. Да би садња била успешна, потребно је добро нађубрити земљу. 

То можете урадити уколико имате стајско ђубриво или неко органско које сте направили од отпада лишћа и трулог поврћа и воћа...

Када нађубрите и прекопате башту, приступите сејању, па редовно заливајте то што сте посејали - сваки дан. 

башта јесен садња поврће
Извор:
Ало/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај