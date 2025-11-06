clear sky
СТАЊЕ НА ГРАНИЦАМА Теретна возила на излазу из Србије чекају и до седам сати

06.11.2025. 18:30 18:31
Фото: Управа царина

БЕОГРАД: Према последњим  информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије на путничким терминалима (ПМВ) на граничним прелазима нема задржавања возила, док теретњаци на (ТМВ) терминалима, на излазу из Србије задржавају се до седам сати, наводи се у саопштењу АМСС.

На граничном прелазу Батровци, теретна возила чекају до 420 минута, на Сремској Рачи до 120 минута, Хоргошу 180 минута и Келебији 360 минута. 

На наплатним станицама на ауто-путевима нема задржавања возила.

Зимска служба ЈП "Путеви Србије" саопштила је су сви путни правци проходни и да на њима нема снега.

гранични прелази камиони
Вести Друштво
