ВЛАДА УСВОЈИЛА ПРЕДЛОГ, НОВА ПРАВИЛА О СЛУЖБЕНИМ КОНТРОЛАМА У ПРИМЕНИ ОД ЈУНА Под лупом квалитет хране, органска производња и здравље животиња
Влада Републике Србије утврдила је данас Предлог закона о службеним контролама, којим се успоставља јединствен и свеобухватан систем контроле у областима хране, хране за животиње, здравља и добробити животиња, здравља биља, органске производње и средстава за заштиту биља.
Предлогом закона успоставља се модел службених контрола заснован на ризику, што омогућава обједињену, ефикасну и правовремену инспекцију у оквиру целог пољопривредно - прехрамбеног ланца, односно "од њиве до трпезе", саопштено је из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Закон омогућава ефикасније коришћење инспекцијских ресурса, у циљу мањег оптерећења система и субјеката, где нема ризика, јачање лабораторијских капацитета, посебне механизме за борбу против превара у храни, усклађивање процедура и увођење јединственог информационог система који ће омогућити бржу размену података и већу транспарентност.
На овај начин Србија уводи европске стандарде у области контроле безбедности хране, чиме се подиже ниво заштите потрошача, јача поверење у домаће и увозне производе и ствара основа за потпуно усклађивање у преговарачком Поглављу 12.
Кључна новина коју закон доноси је та да ће службене контроле бити спровођене без претходне најаве, осим у случајевима где је најава неопходна и оправдана за потребе спровођења саме службене контроле.
На овај начин биће појачана ефикасност и откривање евентуалних неправилности у реалном стању.
Ново законско решење је усклађено са законодавством Европске уније, пре свега са Уредбом (ЕУ) 2017/625 и спроведбеним и делегирајућим актима и представља суштински корак у модернизацији и уједначавању процедура контроле на националном нивоу.
Влада је истовремено утврдила и Предлог закона о органској производњи, чији је циљ усклађивање са Уредбом ЕУ 2018/848 и увођење строжијих и јасније дефинисаних правила за све учеснике у систему органске производње.
Нови закон предвиђа успостављање Регистра органских произвођача, уређује организацију групне производње тако да носилац сертификата може бити искључиво произвођач, уводи Заједнички каталог неправилности за контролна тела и јача систем надзора увођењем службених контрола у складу са европским стандардима.
Применом европских правила, омогућена је уједначена примена са смањењем "сивих зона", лакше утврђивање неусаглашености и предузимање мера, потпуна контрола порекла органских производа кроз целокупан ланац, као и смањење ризика од злоупотребе и фалсификованих декларација, као што су "еко", "био" или "органик".
Закон такође одређује строжије мере предострожности, акредитације и већег нивоа поверења, детаљније контроле засноване на ризицима и већу одговорност свих актера у процесу производње, прераде и пласмана органских производа.
Оба предложена закона представљају важан корак у јачању система безбедности хране и развоју одрживе пољопривреде у Србији.
Њихово усвајање у Народној скупштини отвориће пут за планирани почетак примене од 1. јуна 2026. године, како би се обезбедило довољно времена да се сви субјекти у систему ускладе са новим стандардима, а институције спроведу неопходне припреме.
Оваквим законским оквиром Србија додатно јача конкурентност домаће пољопривреде, унапређује заштиту потрошача и показује висок степен усаглашености са европским прописима у области пољопривреде и безбедности хране, наводи се у саопштењу.