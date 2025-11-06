(ВИДЕО) БУЈИЦЕ НОСЕ СВЕ ПРЕД СОБОМ Кише потопиле Шпанију, улице постале реке
Велико олујно невреме погодило је Шпанију, киша и град не престају, а улице су се претвориле у бујичне реке које носе аутомобиле и све пред собом.
Обилна киша и град претворили су улице Шпанијеу реке, у моменту када је земљу погодила мега олуја Мелиса. Стотине туриста остале су заглављене на аеродромима, а локално становништво је бежало да се склони са улица и нижих терена.
Барселона на удару временске непогоде
Град Барселона је издао упозорење становницима да остану у кућама. Они су позвани да предузму „екстремне мере опреза“ и да не путују кроз погођена подручја.
Олуја је изазвала велике поремећаје на аеродрому Ел Прат у Барселони, са најмање 47 отказаних летова, како домаћих тако и међународних.
Ватрогасци су до 10 сати ујутру реаговали на 39 инцидената изазваних обилним падавинама, укључујући 16 спасилачких акција у лифтовима због поплава или нестанка струје.
У Бадија дел Валеу је евакуисана зграда због опасности од урушавања крова, а неколико становника је морало да буде спасено из својих аутомобила.
Поплаве и паника у Каталонији
Више река у Каталонијије пробило насипе, а видео снимци на друштвеним мрежама приказују поплављене улице у општини Сердањола дел Вале и подземне гараже потпуно су потопљене водом.
This morning, major flooding has hit Sant Cugat del Vallès, near Barcelona, Spain, following intense rainfall. pic.twitter.com/kTM7L11r9y
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 6, 2025
Председник Каталоније Салвадор Иља Рока позвао је грађане на максималну опрезност и избегавање путовања и приближавања рекама и набујалим потоцима.
Балеарска острва парализована олујом
На Палма де Мајорциград и киша скоро су зауставили живот на острву, а одложено је на десетине летова. Летовалиште у Палми је поплављено, а локално становништво је бежало и панично тражило склониште.
На Ибици су обилне кише изазвале саобраћајне инциденте, уз јаке грмљавинске олује.
Галиција и северозапад Шпаније погођени ветровима и таласима
У Галицији су забележени таласи виши од пет метара, а брзина ветра достизала је 80 км/х. Олуја ће, како се предвиђа, наставити да погађа Шпанију наредних дана, а најгоре ће бити у Андалузији, Галицији, Каталонији и Арагону.
Ово је најновија олуја која је погодила Шпанију, након што је прошлог месеца мега олуја Алиспогодила Коста Бланку.
Пре годину дана Валенсијаје претрпела катастрофалне поплаве које су однеле више од 230 живота и изазвале штету од око 17 милијарди евра. Стручњаци упозоравају да овакви екстремни временски догађаји постају учесталији због климатских промена.