ПРВИ СЛУЧАЈ У ЕВРОПИ Лица стварних особа коришћена за порнографске слике, све уз помоћ АИ
МАДРИД: Шпанска агенција за заштиту података саопштила је данас да је казнила једну особу због дељења сексуалних слика малолетника генерисаних вештачком интелигенцијом (АИ) користећи стварна лица.
Неименована особа из града Алмендралеха прекршила је закон ЕУ о заштити података користећи лица стварних малолетника на сликама генерисаним вештачком интелигенцијом, а затим их дистрибуирајући, саопштила је шпанска агенција за заштиту података, преноси Ројтерс.
"Прекршилац се кажњава због ширења фотографија манипулисаних вештачком интелигенцијом које су укључивале лица стварних људи", наводи се у саопштењу.
Kазна од 2.000 евра смањена је на 1.200 евра након што је особа признала одговорност и добровољно платила. Надзорно тело је покренуло истрагу у септембру 2023. године након што су шпански медији известили о стварању и дистрибуцији слика у Алмендралеху, граду са 30.000 становника у шпанском југозападном региону Екстремадура.
Према речима шпанских медија, ово је први случај финансијске казне за објављивање ове врсте садржаја у Европи.