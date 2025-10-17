(ВИДЕО) НАЈМАЊЕ 70 ЖРТАВА ПОПЛАВА Поплаве пустоше Мексико, киша донела катастрофу
МЕKСИKО СИТИ: Мексико је распоредио скоро 13.000 војника да би помогли становништву погођеном обилним падавинама, које су однеле 70 живота у централном и источном делу земље.
У Сочикоатлану, у планинској централној области државе Идалго, национална гарда је хеликоптерима допремила пакете са туњевином, млеком, овсеним пахуљицама, тоалет папиром и сапуном, преноси Фигаро.
"У продавницама више немамо шта да купимо", рекла је 37-годишња становница Марилин Kортес и додала да ће им то много помоћи.
Поред допремања хране, национална гарда превози и повређене у болнице.
"Ако се појаве повређени или особе којима су потребни лекови или додатна помоћ и које треба хоспитализовати, ми их транспортујемо", рекао је капетан ваздухопловства Ирак Алехандро Мартинес.
У обилним падавинама које су погодиле Мексико прошле недеље, изоловано је 160 насеља у централном и источном Мексику, која су одсечена од света због оштећених путева и аутопутева.
Према наводима из Метеоролошког завода, падавине крајем кишне сезоне биле су последица уласка тропске депресије из Мексичког залива која се срела са хладним фронтом са севера.