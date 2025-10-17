clear sky
15°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) НАЈМАЊЕ 70 ЖРТАВА ПОПЛАВА Поплаве пустоше Мексико, киша донела катастрофу

17.10.2025. 12:16 12:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Meksiko
Фото: Tanjug/AP Photo/Felix Marque

МЕKСИKО СИТИ: Мексико је распоредио скоро 13.000 војника да би помогли становништву погођеном обилним падавинама, које су однеле 70 живота у централном и источном делу земље.

У Сочикоатлану, у планинској централној области државе Идалго, национална гарда је хеликоптерима допремила пакете са туњевином, млеком, овсеним пахуљицама, тоалет папиром и сапуном, преноси Фигаро.

"У продавницама више немамо шта да купимо", рекла је 37-годишња становница Марилин Kортес и додала да ће им то много помоћи.

Поред допремања хране, национална гарда превози и повређене у болнице.

 

 

"Ако се појаве повређени или особе којима су потребни лекови или додатна помоћ и које треба хоспитализовати, ми их транспортујемо", рекао је капетан ваздухопловства Ирак Алехандро Мартинес.

У обилним падавинама које су погодиле Мексико прошле недеље, изоловано је 160 насеља у централном и источном Мексику, која су одсечена од света због оштећених путева и аутопутева.

Према наводима из Метеоролошког завода, падавине крајем кишне сезоне биле су последица уласка тропске депресије из Мексичког залива која се срела са хладним фронтом са севера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

мексико мексико сити поплава
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај