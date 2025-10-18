„Прерано за контакте око прелета руских владиних авиона“ И ДАЉЕ ЈЕ ЕНИГМА КОЈИМ ЋЕ ПУТЕМ ПУТИН ДО МАЂАРСКЕ
МОСКВА: Заменик министра спољних послова Русије Александар Грушко изјавио је данас, коментаришући припреме за одржавање руско-америчког самита у Мађарској, да је још прерано за контакте са државама попут Пољске, Бугарске или Румуније у вези са могућношћу прелета руских владиних авиона кроз њихов ваздушни простор.
"Још је рано", рекао је он за РИА Новости, одговарајући на питање да ли је Министарство имало контакте са поменутим земљама по том питању.
Поменуте земље НАТО-а раздвајају Русију и Мађарску, при чему се Румунија непосредно граничи са Мађарском, а Бугарска са Србијом, која има границу са Мађарском.
Пољска, а затим и Словачка, налазе се између Мађарске и Калињинградске области Руске Федерације, као и Белорусије.
Председник Русије Владимир Путин и амерички председник Доналд Трамп разговарали су телефоном 16. октобра осми пут од почетка године.
Према речима помоћника руског председника Јурија Ушакова, након разговора који је трајао два и по сата, Москва и Вашингтон су одлучили да без одлагања започну припреме за нови сусрет двојице лидера, који би могао да се одржи у Будимпешти у року од наредне две недеље или нешто касније.
Ушаков је навео да је престоницу Мађарске као место одржавања предложио амерички лидер, а да је председник Русије ту идеју подржао.
Премијер Мађарске Виктор Орбан саопштио је да је наредио формирање организационог одбора за припрему самита у Будимпешти и додао да је тај посао почео у четвртак увече.