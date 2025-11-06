few clouds
МОЈА БАШТА, МОЈА ГОЛОТИЊА Овај европски народ је најсклонији нудизму

06.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: pixabay.com/ilustracija

КОПЕНХАГЕН: Данци су најсклонији међу западним Европљанима да одобравају нудизам и скидају се голи у јавности, показали су резултати студије YouGov.

Истраживање је спроведено међу становницима Велике Британије, Данске, Француске, Немачке, Италије и Шпаније и показало је да су Данци најсклонији да кажу да је сасвим у реду свлачити се на јавним местима, као и да су то већ и радили, пренео је данас Гардијан.

Велика већина у свих шест земаља сложила се да је у реду свлачити се на местима намењеним нудизму, при чему 84-94 одсто нема проблема са приватним нудистичким камповима, а 77-91 одсто је задовољно нудистичким плажама.

Ипак, док већина људи у свим испитаним земљама није одобравала голотињу на местима као што су јавни базени или паркови, 35 одсто Данаца сматрало је да је у реду свући се на плажи која није нудистичка, а 87 одсто верује да је у реду бити го у својој башти.

Данци су били отворенији од осталих за идеју голотиње на селу, док је већина у другим земљама, од 58 одсто у Немачкој до 78 одсто у Британији, сматрала тако нешто неприхватљивим.

Данци су такође били убедљиво најтолерантнији према купању без одеће у мору, језерима или рекама.

Њих 64 одсто је рекло да је та пракса сасвим у реду, у поређењу са само 25 одсто Италијана, 31 одсто Француза и 49 одсто Немаца.

Гардијан наводи и да је више од половине Данаца рекло да се бар једном скинуло у јавности, док је "нудистичке активности" признало само 31 одсто Француза, 25 одсто Британаца и 22 одсто Италијана.

Данци су најчешће били голи у својој башти или су се купали голи, док су Немци то најчешће чинили да местима посебно намењеним нудизму.

Популарност нудистичке активности је опала последњих година, наводи Гардијан и додаје да Немачка остаје једна од најлибералнијих на свету када је у питању јавна голотиња у одређеним просторима, са деловима плажа, језера и кампова који су резервисани за ову праксу.

Анкета је показала и да су мушкарци били заинтересованији од жена за нудизам и то у свих шест земаља обухваћених истраживањем.

У Данској су млађе генерације отвореније за нудизам, али у Немачкој је обрнуто.

Тако је 31 одсто особа између 18 и 34 године рекло да би били спремни да буду голи у јавности, у поређењу са 46-48 одсто старијих од 50 година. 

Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
