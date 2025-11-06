ПУТИНОВО СТРАШНО ОРУЖЈЕ ДИРЕКТНО ПОГОДИЛО УКРАЈИНСКЕ ВОЈНИКЕ Окупили се припадници елитних јединица А ОНДА ЈЕ НАСТАО УЖАС
Руски „искандер“ је почетком новембра усмртио најмање 8 војника на церемонији доделе награда Украјинцима у Дњепру, у Украјини, преноси грчки Пронуз.
Према извештају британског Телеграфа, удар је погодио подручје где су се окупили припадници елитних јединица украјинске војске, укључујући оператере дронова и маринце из 35. одвојене бригаде маринске пешадије.
Иако званичан број жртава није објављен, украјинска мрежа „Суспиљне“ је известила да је најмање 8 војника погинуло, а 40 повређено, док се 6 води као нестало.
Међу погинулима је и 43-годишњи пилот дрона Дмитро С., како је открио његов брат, украјински новинар, наводећи да се борио на разним фронтовима у Украјини.
Украјинске оружане снаге потврдиле су напад, наводећи да је покренута интерна истрага како би се утврдили услови под којима је војницима било дозвољено да се окупљају на отвореном простору, без адекватних мера безбедности.
Један од преживелих војника, који је анонимно разговарао са новинарима, описао је тренутак напада:
- Вероватно су нас издали. Ракета је пала око 15 минута након што је церемонија требало да почне. Искандер је изненада пао тамо где смо стајали. Они који су били у близини - нестали су, рекао је он.