(ВИДЕО) ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ!  Руски Искандер РАЗОРИО украјински Нептун, остала је само ватрена стихија и огроман кратер!

Руске оружане снаге извеле су 28. августа 2025. године прецизан удар коришћењем оперативно-тактичког ракетног система “Искандер-М” на лансирну платформу украјинског противбродског ракетног система РК-360МЦ “Нептун” у селу Љубицкоје, у Запорошкој области.

Ово је први пут да је “Искандер” уништио систем “Нептун” у стварним борбеним условима, а резултат је био потпуни пораз украјинског лансера и озбиљан ударац ракетним снагама Украјине у региону.

Према доступним информацијама, украјинска посада била је спремна за лансирање две ракете. Прва је успешно напустила лансер, али за испаљивање друге није било времена. Ракета “Искандер” погодила је циљ изузетном прецизношћу, а детонација бојеве главе изазвала је секундарну експлозију друге ракете унутар контејнера.

Посматрачи на терену сведочили су да је цела инсталација планула и експлодирала, остављајући кратер и потпуно уништен систем, укључујући посаду.

Секундарне експлозије, изазване горивом и експлозивом ракета, додатно су појачале ефекат удара. Украјинске спасилачке службе покушале су да локализују пожар и евентуално евакуишу преживеле.

Iskander je udario na oko 15 metara od lansirne stanice. Međutim, radijus šrapnela bio je dovoljan da detonira ostale rakete, uništavajući kompleks. pic.twitter.com/tcjtyxg6r4

— Oruzje Online (@oruzjeonline) August 28, 2025