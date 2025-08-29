scattered clouds
(ВИДЕО) ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ!  Руски Искандер РАЗОРИО украјински Нептун, остала је само ватрена стихија и огроман кратер!

29.08.2025. 18:08 18:12
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Руске снаге по први пут уништиле украјински ракетни систем Нептун прецизним ударом Искандер-М у Запорошкој области, наносећи озбиљан ударац украјинским ракетним снагама.

Руске оружане снаге извеле су 28. августа 2025. године прецизан удар коришћењем оперативно-тактичког ракетног система “Искандер-М” на лансирну платформу украјинског противбродског ракетног система РК-360МЦ “Нептун” у селу Љубицкоје, у Запорошкој области. 

Ово је први пут да је “Искандер” уништио систем “Нептун” у стварним борбеним условима, а резултат је био потпуни пораз украјинског лансера и озбиљан ударац ракетним снагама Украјине у региону.

Према доступним информацијама, украјинска посада била је спремна за лансирање две ракете. Прва је успешно напустила лансер, али за испаљивање друге није било времена. Ракета “Искандер” погодила је циљ изузетном прецизношћу, а детонација бојеве главе изазвала је секундарну експлозију друге ракете унутар контејнера. 

Посматрачи на терену сведочили су да је цела инсталација планула и експлодирала, остављајући кратер и потпуно уништен систем, укључујући посаду. 

Секундарне експлозије, изазване горивом и експлозивом ракета, додатно су појачале ефекат удара. Украјинске спасилачке службе покушале су да локализују пожар и евентуално евакуишу преживеле.

 

рат русија украјина искандер нептун
