Преминуо академик Драган Мицић

06.11.2025.
Дневник
Дневник/ Телеграф.рс
Академик Драган Мицић, један од најзначајнијих српских стручњака у области ендокринологије, преминуо је у 76. години у Београду, саопштила је Српска академија наука и уметности.

Мицић је дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1974. године, где је и магистрирао 1977, а докторску дисертацију одбранио 1981. године.

Запослио се 1976. на Интерној клиници А у Београду. Специјализацију из интерне медицине завршио је 1981, а уже специјалистичко усавршавање из ендокринологије 1983. године.

Током каријере се струч­но усавршавао на познатим клиникама у Улму, Лондону, Бостону, Копенхагену и Ослу, као и на последипломском курсу ендокринологије који је организовао EFES у Шпанији.

На београдском Медицинском факултету прошао је сва универзитетска звања, а за редовног професора изабран је 1996. године. Обављао је функцију продекана за редовну и специјалистичку наставу, као и шефа Катедре за последипломску наставу из ендокринологије.

Био је директор Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма Клиничког центра Србије, начелник Одељења за гојазност, метаболичке и репродуктивне поремећаје КЦС, као и начелник Центра за гојазност у оквиру исте установе.

Академик Мицић остаће упамћен као један од пионира савремене ендокринологије у Србији, посвећен лекар, научник и професор који је својим радом оставио дубок траг у домаћој и међународној медицинској заједници.

Дневник/ Телеграф.рс
Дневник
