Преминуо академик Драган Мицић
Академик Драган Мицић, један од најзначајнијих српских стручњака у области ендокринологије, преминуо је у 76. години у Београду, саопштила је Српска академија наука и уметности.
Мицић је дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1974. године, где је и магистрирао 1977, а докторску дисертацију одбранио 1981. године.
Запослио се 1976. на Интерној клиници А у Београду. Специјализацију из интерне медицине завршио је 1981, а уже специјалистичко усавршавање из ендокринологије 1983. године.
Током каријере се стручно усавршавао на познатим клиникама у Улму, Лондону, Бостону, Копенхагену и Ослу, као и на последипломском курсу ендокринологије који је организовао EFES у Шпанији.
На београдском Медицинском факултету прошао је сва универзитетска звања, а за редовног професора изабран је 1996. године. Обављао је функцију продекана за редовну и специјалистичку наставу, као и шефа Катедре за последипломску наставу из ендокринологије.
Био је директор Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма Клиничког центра Србије, начелник Одељења за гојазност, метаболичке и репродуктивне поремећаје КЦС, као и начелник Центра за гојазност у оквиру исте установе.
Академик Мицић остаће упамћен као један од пионира савремене ендокринологије у Србији, посвећен лекар, научник и професор који је својим радом оставио дубок траг у домаћој и међународној медицинској заједници.