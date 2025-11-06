Осумњичени је њихов зет! ПОЛИЦИЈА ТРАГА ЗА УБИЦОМ ДВОЈИЦЕ БРАЋЕ У ПРИЗРЕНУ! Дошао код њих кући па их УБИО
06.11.2025. 17:20 17:26
Тежак злочин догодио се у Голубоцу код Малишева, где се сумња да је једна особа убила двојицу браће.
Према првим информацијама, осумњичени који је убио двојицу мушкараца је њихов зет, а пореклом је из села Санковац.
Тзв. Полиција Косова, заједно са јединицом К9, трага за осумњиченим за убиство двојице браће, преноси Телеграфи.
Наводно је убица дошао у њихову кућу да одведе своју жену, док су пре неколико дана жртве сахраниле свог оца.
Он је у бекству, а полиција и даље трага за њим.
Село у ком се десио злочин је претежно албанско, а најближи град је Призрен.