clear sky
11°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Осумњичени је њихов зет! ПОЛИЦИЈА ТРАГА ЗА УБИЦОМ ДВОЈИЦЕ БРАЋЕ У ПРИЗРЕНУ! Дошао код њих кући па их УБИО

06.11.2025. 17:20 17:26
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Дневник
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin/ Kosovo Online

Тежак злочин догодио се у Голубоцу код Малишева, где се сумња да је једна особа убила двојицу браће.

Према првим информацијама, осумњичени који је убио двојицу мушкараца је њихов зет, а пореклом је из села Санковац.

Тзв. Полиција Косова, заједно са јединицом К9, трага за осумњиченим за убиство двојице браће, преноси Телеграфи.

Наводно је убица дошао у њихову кућу да одведе своју жену, док су пре неколико дана жртве сахраниле свог оца.

Он је у бекству, а полиција и даље трага за њим.

Село у ком се десио злочин је претежно албанско, а најближи град је Призрен.

Телеграф

 

косово убиство
Извор:
Телеграф/ Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај