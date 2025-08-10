clear sky
НУДИСТА ПРЕТУЧЕН НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ Двојица напала држављанина Турске, хтели су само једно

10.08.2025. 14:22 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: pixabay.com

Права драма одиграла се у суботу на Ади Циганлији, на делу плаже коју користе нудисти, када су двојица младића напала једног страног држављанина.

Како Телеграф.рс незванично сазнаје, држављанин Турске Д. Ц. (37) пријавио је полицији да су га двојица младића претукла, а након физичког напада су отуђили његове ствари.

Према наводима Турчина, он је уживао на нудистичком делу плаже, када су му пришла двојица младића, који су потом физички насрнула на њега, а затим су му, како тврди, отели торбицу и побегли.

Д. Ц. наводи да је у торбици држао новац и документа.

Полиција спроводи истрагу и интензивно трага за починиоцима.

ада циганлија напад плажа
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
