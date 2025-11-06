clear sky
РИПАЊ СЛАВИ ДВА ВЕКА ЗНАЊА Обележено 200 година ОШ „Вук Караџић“

06.11.2025. 16:59 17:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: screenshot/ Video+

Основна школа „Вук Караџић“ у Рипњу свечано је обележила велики јубилеј – 200 година постојања.

Тим поводом, у школи је данас одржана прослава коју је отворио директор школе Предраг Димић, који је поздравио бројне званице и истакао значај школе као стуба знања, васпитања и заједништва. 

Он је захвалио сарадницима, родитељима, Секретаријату и Општини на континуираној подршци, а ученицима уручио награде за постигнуте успехе у различитим школским секцијама.

Уз присуство великог броја мештана, поносних родитеља и насмејаних ученика, програм је протекао у свечаној и радосној атмосфери. Наступи школског хора, рецитала, плесних и драмских тачака, као и изведбе фолклорних ансамбала „Милан Ђ. Милићевић“ и „Рипањ“, додатно су обогатили овај важан дан за целу заједницу.

Свечаности су присуствовали градска секретарка за образовање и дечју заштиту Александра Чамагић, председница Градске општине Вождовац Бојана Јакшић, чланица Већа за образовање Снежана Петронијевић, функционери Општине, представници Месне заједнице „Рипањ“, као и директори вождовачких школа.

Присутнима се потом обратила председница Општине Вождовац, Бојана Јакшић, честитајући ученицима, наставницима и родитељима велики јубилеј.

„Две стотине година ова школа сија у срцу нашег Рипња као најлепши светионик знања. Одавде су потекла два председника Српске академије наука и уметности, али и бројни успешни људи који су своје прве кораке ка успеху направили управо у овим клупама. Нека нам овај јубилеј буде подстрек да градимо још бољу и светлију будућност“, поручила је Јакшић.

Прослава двовековног постојања школе „Вук Караџић“ подсетила је све присутне на дугу традицију образовања у Рипњу и потврдила да је ова школа и даље један од најзначајнијих симбола знања и заједништва на Вождовцу.

рипањ школе
Вести Друштво
