„Ко каже тачну суму – враћам му!“ НЕВЕРОВАТАН ГЕСТ ЖЕНЕ ИЗ ПАНЧЕВА Пронашла новац на улици и жели да га врати ВЛАСНИКУ
Предивна објава осванула је на мрежама, а у њој једна госпођа из Панчева бира да учини оно што би ретко ко данас урадио у баш таквој ситуацији. Пронашла је новац без новчаника, али није желела да га задржи упркос томе.
"Пронашла сам новац (савијен, без новчаника) у Улици Бранка Радичевића. Није велика сума, али можда том неком јесте. Послаћу вам суму за случај да вам се неко јави", написала је најпопуларнијој Инстаграм страници која прати дешавања у том граду уз молбу да не објављују њене податке.
Дакле и када је било тешко, наизглед немогуће, она је одабрала да покуша све што може.
"Изгледа да смо пронашли једну од најпоштенијих Панчевки међу нама… Она је пронашла на улици нешто новца без новчаника и икаквих докумената и писала нам је још 30. октобра у вечерњим сатима, али је Инстаграм из неког разлога њену поруку пребацио у скривене захтеве, па смо је тек данас видели и јавили јој се", објаснили су из Здраво Панчево.
Потом је уследио још веће изненађење: "Она нам је написала да и даље чува пронађени новац и замолила нас да ипак објавимо поруку".
Гест вредан сваког дивљења, сложићете се.
"Па ево, ако сте изгубили новац прошлог четвртка, а пролазили сте Улицом Бранка Радичевића, јавите нам се приватном поруком и напишите колико је тачно пара било и о којим је новчаницама реч. Ако цифра буде тачна, спојићемо вас са поштеном суграђанком како би вам било враћено оно што вам припада", написали су администратори Здраво Панчево.
Прави пример тога да увек треба тежити доброти.