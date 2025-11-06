clear sky
У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ ПОТПИСАН СПОРАЗУМ Подршка унапређењу образовања на мађарском језику

06.11.2025. 16:29 16:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
с

Потписан трипартитни споразум о процени кандидата за унапређење образовања на мађарском језику

Трипартитни споразум о сарадњи у поступку психолошке процене кандидата за посао васпитача, наставника и другог наставног и ненаставног особља на мађарском језику, потписан је данас између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Националног савета мађарске националне мањине и Националне службе за запошљавање.

Потписници овог значајног документа су покрајински секретар др Ненад Иванишевић, председник Националног савета мађарске националне мањине Арпад Фремонд и  мр Невена Живковић из Покрајинске службе за запошљавање АП Војводине.

с
Фото: Покрајинска влада

Према речима покрајинског секретара Иванишевића, овај споразум већ годинама шаље јасну поруку о  пружању подршке у остваривању права националних мањина на матерњем језику, што представља прави пут ка заједничком остварењу циљева и помоћ свим грађанима.

 „Боље је, лакше, практичније и хуманије када постоји могућност да се права остваре на матерњем језику. Понављам позив осталим националним саветима да се укључе у ову иницијативу и да, за своје чланове као и за друге националне савете националних заједница, направимо исти споразум“, истакао је Иванишевић, захваливши се Националном савету мађарске националне мањине на иницијативи која је претходила овом споразуму и представља пример добре праксе.

 „Овим окупљањем сваке године, потврђује се континуитет наше сарадње и партнерства који после дугог временског периода не губи на својој вредности. Наш заједнички рад директно утиче на то да стручњаци мађарске националности лакше пронађу своје место у образовним установама у Војводини, чиме истовремено унапређујемо очување наставе на мађарском језику у Републици Србији. Данас стварамо формални оквир, што представља јасан корак у обезбеђивању равноправности и једнако доступних услова за све грађане, независно од етничке припадности“,  истакао је председник Националног савета Арпад Фремонд.

Говорећи о актуелној статистици на тржишту рада, Невена Живковић из Покрајинске службе за запошљавање је истакла  да је, закључно са октобром 2025. године, на евиденцији ове службе било укупно 69.679 незапослених, активних лица која траже запослење. У односу на исти период прошле године, број незапослених у нашој покрајини у октобру је смањен за 6,3 одсто.

Према њеним речима, током 2025. године најтраженији профили на тржишту рада били су у здравству и логистици, затим занатлије и радници у производњи, као и стручњаци за дигитални маркетинг.

Споразум прецизно дефинише  обавезе и одговорности свих учесника, са фокусом на ангажовање лиценцираних психолога који говоре мађарски језик. Кандидати могу бити подвргнути психолошкој процени на матерњем језику, у складу са важећим прописима Републике Србије и АП Војводине, што доприноси развоју квалитетног и инклузивног образовног система.

покрајинска влада мађари нсз
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
