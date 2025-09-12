БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА 39 ПРИВРЕДНИКА Покрајинска влада издвојила 300 милиона динара ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић уручила је данас уговоре о додели бесповратних средстава представницима 39 привредних друштава из АП Војводине за куповину нове опреме, за шта је из покрајинског буџета издвојено 300 милиона динара.
„Данашња додела уговора је доказ да је наш стратешки циљ остао исти–да подржимо и оснажимо домаћу привреду. Овде није реч само о додели новца, већ о улагању у привреднике, како бисмо заједнички остварили постављене циљеве“, изјавила је председница Гојковић.
Према речима председнице, привредници ће, поред бесповратних 300 милиона динара од Покрајинске владе, у куповину нове опреме уложити и додатних 700 милиона динара сопствених средстава.
„Ово ће допринети бољем пословању компанија и отварању нових радних места. Наш циљ је да, кроз унапређење пословних и производних капацитета, подстакнемо додатна запошљавања“, изјавила је председница Покрајинске владе.
У претходних неколико година, како је истакла, путем овог конкурса је готово 300 компанија из Војводине добило више од две милијарде динара, истакавши да ће Покрајинска влада наставити са овим видом подршке и у будуће.
Председница је подсетила на то да је у току и конкурс намењен подршци женском предузетништву, односно компанијама које су већински у власништву жена.
Догађају је присуствовао и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић.