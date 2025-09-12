clear sky
28°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА 39 ПРИВРЕДНИКА Покрајинска влада издвојила 300 милиона динара ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ

12.09.2025. 13:24 13:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
маја
Фото: Покрајинска влада

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић уручила је данас уговоре о додели бесповратних средстава представницима 39 привредних друштава из АП Војводине за куповину нове опреме, за шта је из покрајинског буџета издвојено 300 милиона динара.

„Данашња додела уговора је доказ да је наш стратешки циљ остао исти–да подржимо и оснажимо домаћу привреду. Овде није реч само о додели новца, већ о улагању у привреднике, како бисмо заједнички остварили постављене циљеве“, изјавила је председница Гојковић.

Према речима председнице, привредници ће, поред бесповратних 300 милиона динара од Покрајинске владе, у куповину нове опреме уложити и додатних 700 милиона динара сопствених средстава.

маја
Фото: Покрајинска влада

„Ово ће допринети бољем пословању компанија и отварању нових радних места. Наш циљ је да, кроз унапређење пословних и производних капацитета, подстакнемо додатна запошљавања“, изјавила је председница Покрајинске владе.

У претходних неколико година, како је истакла, путем овог конкурса је готово 300 компанија из Војводине добило више од две милијарде динара, истакавши да ће Покрајинска влада наставити са овим видом подршке и у будуће.

маја
Фото: Покрајинска влада

Председница је подсетила на то да је у току и конкурс намењен подршци женском предузетништву, односно компанијама које су већински у власништву жена.

Догађају је присуствовао и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић.

Покрајинска влада Маја Гојковић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај