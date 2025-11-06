clear sky
ОДРЖАНИ ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У ТЕМИШВАРУ Срби и Румуни заједно су градили градове, манастире и школе

06.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Подсекретар покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верски заједницама Вера Којић обратила се у име Покрајинске владе на свечаном отварању Дана српске културе у Темишвару, које је одржано у дворани биоскопа Тимиш.

“Култура је мост који повезује народе, а град Темишвар је управо такав мост - место где су се кроз векове сусретале различите традиције, обичаји, језици и вере, суптилно стварајући простор за узајамно разумевање и поштовање”, истакла је Којић у обраћању и додала да су Срби и Румуни заједно градили градове, манастире и школе, а најсветлији пример заједништва огледа се у знаменитим Темишварцима, Доситеју Обрадовићу и Сави Текелији, чија су дела оставила неизбрисив траг у српској, али и у европској култури и традицији.

Манифестација “Дани српске културе у Темишвару” представља изузетан значај не само славећи прошлост, већ и као потврда дугогодишњег пријатељства, међусобног поштовања, истичући изузетну вишевековну културну сарадњу која и даље траје и заснива се на заједничким пројектима, размени уметника, сусретима школа, позоришта и музеја.

Покрајинска влада и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са посебним поштовањем подржавају активности српске заједнице у Румунији, јер доприноси очувању језика, традиције и обичаја, богатећи на тај начин и румунску културу.

темишвар дани српске културе Дани српске културе у Темишвару
