ЦРНА ГОРА МЕЊА ПРАВИЛА ЗА ТУРИСТЕ И ВЛАСНИКЕ НЕКРЕТНИНА! Нови закон уводи строга ограничења ЕВО ко ће највише осетити удар!
Црна Гора ће променити дужину дозвољеног боравка за грађане свих земаља с којима постоји договор о безвизном режиму, као и вредност некретнине која представља минимум за добијање боравка како би спречила злоупотребе, изјавила је данас министар за рад, запошљавање и социјални дијалог Црне Горе Наида Нишић.
"Оно што ће дефинитивно Црна Гора увести, што је препорука Савета за националну безбедност, је да се за све земље којима је предвиђен безвизни режим број дана који је био до сад 90 дана за туристе смањи на 30, а сами начин боравка кроз некретнине које неко буде имао у Црној Гори ће се контролисати тако што ће вредност некретнине бити минимум 200.000 евра", рекла је Нишић на међуминистарској конференцији "Радне миграције у оквиру Централноевропске иницијативе - Сигурни путеви и одрживо тржиште рада" која се одржава у Београду.
Она је на скупу који се одржава током председавања Србије ЦЕИ додала да су кроз акције које су спроведене заједно са Управом полиције увидели да је било злоупотреба, да их је неопходно зауставити, али на тај начин да се не угрозе процеси и да остану отворена земља за страну радну снагу која је Црној Гори насушно потребна.
Нагласила је да од послодаваца већ имају веома много захтева.
"Као држава која је најнапреднији кандидат за Европску унију морамо ускладити све те потенцијалне и споразуме са политикама Европске уније", рекла је она.
Нагласила је да би Црна Гора морала, када је у питању безбедност и странаца и домаћих држављана, да уради измене Закона о странцима.
Кроз Савет за националну безбедност предложен је читав сет мера које ће бити усвојене како би се, пре свега, дигитализовао процес добијања дозволе за боравак и рад, рекла је она и додала да им је циљ да се цео процес добијања докумената смањи на до 10 дана.
Нишић је изјавила да је Црна Гора дефинитвно у региону на првом месту по броју радника који долазе због посла и нагласила да стога Подгорица изузетно поздравља отворен приступ тржишту рада и отворену економију.
"Свакако поздрављамо отворен приступ тржишту рада, отворену економију и то нам је свакако показатељ да смо земља која је јачала своју економију кроз повећање минималних зарада, и разне друге бенефите", рекла је Нишић и додала да су исто тако за држављане Црне Горе друге земље постале занимљиве за рад.
Према њеним речима, Министарство рада Црне Горе предожило је за ову годину издавање 28.988 дозвола за стране држављане.
Додала је да тај број није довољан и нагласила да Црна Гора има историјски ниску стопу од 8,9 одсто незапослености у односу на број од кад се стопа незапослености у Црној Гори мери.
"Када причамо о стратешком положају миграција морамо се водити паралелно са две ствари - затварањем преговарачког поглавља 2 и позитивиним извештајем Европске комисије која веома много значи када је у питању процес европских интеграција Црне Горе", казала је она и нагласила да их то обавезује да у предприступном периоду морају много тога да учине како би приремли само тржиште рада за тренутак када Црна Гора постане део ЕУ и када ће без икаквих додатних докумената држављани ЦГ моћи да траже своје место у оквиру јединственог европског тржишта рада, што ће дефинитивно довести до додатног недостатка радне снаге.
Нишић је навела да стопа назапослености у Црној Гори варира - да је у централном и јужном делу од два до четири одсто, на северу је врло висока незапосленост што тражи посебан приступ кроз активне мере запошљавања и одређен начин оснаживања домаћих држављана да се укључе на тржиште рада.
"Оно што треба да буде принцип сваке земље, па и Црној Гори, јесте да се прво активира домаћа радна снага и у том правцу ћемо покушати да радну снагу са севера оснажимо и укључимо на тржиште рада, свакако остајемо отворени на нивоу квота", казала је она и додала да се 30. новембра предлажу нове квоте за странце, те да ће остати на истом броју као и прошле године.
Према њеним речима, свакако било које смањивање квота за странце у овом тренутку направило би велики проблем за домаће послодавце.