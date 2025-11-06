СКАНДАЛ У НЕМАЧКОЈ, ЉУДСКОМ КРВЉУ ЦРТАНЕ СВАСТИКЕ ПО АУТОМОБИЛИМА И ФАСАДАМА! Полиција истражује, ОВО је и даље МИСТЕРИЈА!
БЕРЛИН: Немачка полиција саопштила је данас да истражује појаву свастика осликаних људском крвљу на десетинама аутомобила, поштанским сандучићима и фасадама зграда у граду Ханау у централној Немачкој.
Портпарол немачке полиције Томас Лајполд рекао је да је један човек синоћ пријавио полицајцима да је приметио облик свастике нанет на хауби паркираног аутомобила, пренео је "Тагесшау".
Лајполд је истакао да је специјални тест показао да је свастика осликана људском крвљу.
Према његовим речима, свастике су осликане на готово 50 аутомобила, а позадина тог случаја је потпуно нејасна.
Лајполд је рекао да је било и неколико других написа на аутомобилима и зградама, истичући да није јасно да ли су ти објекти бирани случајно или намерно.
Истакао је да полиција за сада истражује штету на имовини и употребу симбола организација забрањених Уставом.
У Немачкој је истицање нацистичких симбола, укључујући свастику, забрањено законом.
Свастика се сматра симболом мржње и евоцира злочине Холокауста и нацистичке Немачке.