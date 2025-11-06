clear sky
10°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СКАНДАЛ У НЕМАЧКОЈ, ЉУДСКОМ КРВЉУ ЦРТАНЕ СВАСТИКЕ ПО АУТОМОБИЛИМА И ФАСАДАМА! Полиција истражује, ОВО је и даље МИСТЕРИЈА!

06.11.2025. 16:07 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
s

БЕРЛИН: Немачка полиција саопштила је данас да истражује појаву свастика осликаних људском крвљу на десетинама аутомобила, поштанским сандучићима и фасадама зграда у граду Ханау у централној Немачкој.

Портпарол немачке полиције Томас Лајполд рекао је да је један човек синоћ пријавио полицајцима да је приметио облик свастике нанет на хауби паркираног аутомобила, пренео је "Тагесшау".

Лајполд је истакао да је специјални тест показао да је свастика осликана људском крвљу.

Према његовим речима, свастике су осликане на готово 50 аутомобила, а позадина тог случаја је потпуно нејасна.

 Лајполд је рекао да је било и неколико других написа на аутомобилима и зградама, истичући да није јасно да ли су ти објекти бирани случајно или намерно.

Истакао је да полиција за сада истражује штету на имовини и употребу симбола организација забрањених Уставом.

 У Немачкој је истицање нацистичких симбола, укључујући свастику, забрањено законом.

 Свастика се сматра симболом мржње и евоцира злочине Холокауста и нацистичке Немачке.

немачка свастика скандал
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У Немачкој срушена ветрењача са гондолама као нацистичка свастика

У Немачкој срушена ветрењача са гондолама као нацистичка свастика

20.08.2019. 11:18 11:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај