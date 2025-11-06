РУТЕ: РУСИЈА ВИШЕ НИЈЕ ИСПРЕД НАС НАТО убрзао производњу оружја
БУKУРЕШТ: Генерални секретар НАТО-а Марк Руте изјавио је данас на индустријском форуму у Букурешту да је Алијанса претекла Русију у производњи муниције, као и да мора да буде спремна на дуготрајну конфронтацију.
Руте је рекао да земље НАТО сада производе више муниције него у претходним деценијама, објављено је на сајту Алијансе.
"Донедавно је Русија производила више муниције него све земље чланице НАТО-а заједно. Али то више није случај. Широм Алијансе тренутно отварамо десетине нових производних линија и проширујемо постојеће", нагласио је Руте.
Према његовим речима, такав напредак мора да буде остварен и у другим областима - од висококвалитетних система противваздушне одбране до јефтиних дронова пресретача.
Руте је истакао да је креативност један од покретачких фактора развоја оружја.
"Морамо надмудрити наше противнике, користећи сву нашу моћ да бисмо остали безбедни у будућности", навео је Руте.
Поручио је да је кључан отворен дијалог између НАТО-а и индустрије.
"Неиспровоцирани рат Русије против Украјине највидљивији је пример претње. Али опасност коју представља Русија неће престати када се овај рат заврши. У догледној будућности, Русија ће остати дестабилизујућа сила у Европи и свету. А Русија није сама у настојањима да поткопа глобална правила", рекао је Руте, наводећи да НАТО мора да буде спреман на дуготрајну конфронтацију.
Форум НАТО индустрије 2025 окупља 900 учесника, обухвата 300 догађаја, а Руте га је описао као један од највећих догађаја те врсте.