ОВАЈ БИСЕР ПРИРОДЕ ПРОГЛАШЕН ЗА СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ Богатство на 8.000 хектара под посебном пажњом државе

06.11.2025. 16:42 16:53
zlatar
Фото: Дневник (А. Савановић) - Златар

На предлог Министарства заштите животне средине Владе Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Специјалног резервата природе „Златар“.

Како се наводи, резерват обухвата око 8.000 хектара богатих шумских екосистема – шуме смрче, јеле и букве, са бројним ендемичним врстама и вредним стаништима .

На овом подручју живи 128 врста птица, 42 врсте сисара  и 871 врста биљака од којих многе имају велики природни значај.

увац
Фото: Дневник (А. Савановић) - Увац

Златар је део Еколошки значајног подручја „Увац и Милешевка“, познат по традиционалном начину живота, као и манастиру Светих Козме и Дамјана.

Заштита се спроводи кроз три степена са циљем очувања природних вредности, станишта и одрживог коришћења ресурса .

златар резерват природе специјални резерват природе
02.10.2025. 16:23 16:29
