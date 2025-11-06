ОВАЈ БИСЕР ПРИРОДЕ ПРОГЛАШЕН ЗА СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ Богатство на 8.000 хектара под посебном пажњом државе
06.11.2025. 16:42 16:53
На предлог Министарства заштите животне средине Владе Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Специјалног резервата природе „Златар“.
Како се наводи, резерват обухвата око 8.000 хектара богатих шумских екосистема – шуме смрче, јеле и букве, са бројним ендемичним врстама и вредним стаништима .
На овом подручју живи 128 врста птица, 42 врсте сисара и 871 врста биљака од којих многе имају велики природни значај.
Златар је део Еколошки значајног подручја „Увац и Милешевка“, познат по традиционалном начину живота, као и манастиру Светих Козме и Дамјана.
Заштита се спроводи кроз три степена са циљем очувања природних вредности, станишта и одрживог коришћења ресурса .