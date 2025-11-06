ДИРЕКТОРИМА ГИМНАЗИЈА СТИГЛО УПОЗОРЕЊЕ Министарство подсећа на законске обавезе
БЕОГРАД: Министарство просвете упутило је допис директорима гимназија у Београду у коме указује на законске обавезе поводом остваривања редовног процеса образовно-васпитног рада у средњим школама.
Дописом који је упућен гимназијама Министарство просвете не прети, већ њиме подсећа директоре, запослене, ученике и њихове родитеље на обавезе предвиђене законом у погледу организовања, извођења и похађања наставе, речено је Танјугу у ресорном министарству.
Како се наводи у допису, у који је Танјуг имао увид, он је послат у вези учесталих обраћања директора гимназија за давање сагласности за промену начина реализације наставе, са предлозима за онлајн наставу и скраћивање часова.
Министарство у допису директорима наводи да је у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања школа дужна да обезбеди редовно и несметано одвијање наставе и свих других облика образовно-васпитног рада.
У допису се наводи да је директор школе, као одговорно лице, одговоран за законитост рада и успешно обављање делатности установе, као и за организовање програма образовања и васпитања као и за праћење квалитета рада, обезбеђивање услова за безбедност ученика и запослених и благовремено информисање свих учесника у раду школе у складу са чланом 126 закона.
Наводи се и да је ученик дужан да редовно похађа наставу, извршава школске обавезе, поштује правила понашања у школи и одлуке директора и органа школе, као и да не омета извођење наставе и не напушта час без одобрења наставника, у складу са чланом 80. закона.
Такође, дописом је указано и на посебну одговорност родитеља, који је, како се наводи, обавезан да обезбеди редовно похађање наставе од стране ученика, и благовремено обавести школу о изостанцима и да их правда у законом прописаном року.
У допису наводе и да се годишњим планом рада школе утврђује време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања,
као и да све активности у школи укључујући наставу, ваннаставни и ваншколски облици рада морају бити обухваћене овим планом.
Прецизира се и да се извођење ученика ван школе може реализовати само ако је унапред планирано годишњим планом рада, у складу са законом.
У допису је наглашено је и да сваки запослени у школи сноси одговорност за незаконит рад или пропуштање радњи којима се спречава или онемугућава остваривање права детета, ученика или другог запосленог у складу са законом.
Ова одговорност подразумева обавезу сваког запосленог да предузима све потребне радње ради обезбеђивања наставе и заштите права ученика.
Посебно се указује на то да је неопходно редовно вођење евиденције о присуству ученика и неопходност стварања услова за пуну безбедност ученика током наставе и осталих школских активности.
У допису који је потписао министар просвете Дејан Вук Станковић наводи се и да се од свих учесника у образовно-васпитном процесу очекује да доследно поштују наведене законске одредбе, воде уредну евиденцију и предузму све мере ради обезбеђивања редовног одвијања наставе у складу са законом.
Неколико средњих школа одлучило је да данас бојкотује наставу у знак, како наводе, подршки Дијани Хрки која штрајкује глађу испред Скупштине Србије, а неке од њих ће блокаду наставити и сутра.