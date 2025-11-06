МАРКО ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ КИШНЕ ДАНЕ Од петка облаци и киша, али нас после тога чека ново јесење отопљење
Јесен ће у наредним данима показати своје хладније лице - биће облачно, с кишом повремено, нарочито на истоку и југу региона.
Од уторка се, међутим, очекује стабилизација времена и постепено отопљење.
Према прогнози професора географије и метеоролога аматера Марка Чубрила, над већим делом региона данас ће бити претежно сунчано, док ће се на крајњем истоку Србије јавити повремена слаба киша.
Од петка ујутро стиже наоблачење које ће донети повремене падавине, а температура ће се кретати између 7 и 14 степени Целзијуса. Источни ветар биће умерен, а киша ће бити израженија у југоисточним крајевима.
Субота и недеља - киша, па кратка пауза
Већ у суботу ујутро, кишна зона са југа захватиће већи део Србије, источну Хрватску, БиХ и Црну Гору.
У недељу се очекује краткотрајно разведравање, али ће већ послеподне нова зона облака и кише захватити југ и брзо се ширити ка северу.
Понедељак ће бити најоблачнији, са кишом у већини крајева, а у уторак постепено разведравање и одлазак кишних облака ка истоку.
Температуре хладније, али до 20. новембра топао сектор
Током овог периода биће релативно хладно, с највишим дневним температурама од 5 до 13 степени, док ће на југу и истоку у недељу кратко достићи и 18 степени Целзијуса.
Почетком следеће недеље очекује се умерен северозападни ветар, а уз Јадран бура.
Средином недеље следи јачање антициклона, стабилизација и отопљење. Ноћи ће бити ведре и магловите, понегде и с приземним мразем, док ће током дана максимуми достићи од 14 до 18 степени, што је изнад просека за ово доба године.
После 20. новембра могуће јаче захлађење
Западну и северну Европу око 20. новембра очекује јаче погоршање времена уз кишу и хладнији ваздух, а ти системи би могли донети захлађење и нашем региону.
Од петка до следећег уторка биће право јесење време са кишом, а потом сувље и топлије дане, барем до 20. Новембра, сумира Марко Чубрило.