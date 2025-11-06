Срамота за Француску? ЛУВР ИМА КАМЕРЕ У САМО 39 ОДСТО ПРОСТОРИЈА – НАЈВЕЋИ МУЗЕЈ СВЕТА БЕЗБЕДАН ТЕК 2032!
Француска државна ревизорска служба саопштила је у извештају да је Музеј Лувр започео безбедносну ревизију пре десет година, а да препоручена побољшања неће бити завршена до 2032. године.
Према извештају Ревизорског суда, само 39 одсто музејских просторија имало је камере 2024. године, преноси БФМ ТВ.
Ревизија, покренута 2015. године, указала је на недовољно праћење и ниску спремност за кризне ситуације.
„Музеј Лувр дао је приоритет видљивим и атрактивним операцијама на рачун одржавања и реновирања зграда и техничких инсталација, посебно безбедносних система”, навео је Ревизорски суд.
Тек крајем прошле године расписан је тендер за безбедносне радове.
„Пројекат ће трајати више година и неће бити завршен пре 2032. Године”, наведено је у документу.
Ревизорска служба је упозорила да су ограничени ресурси и високи трошкови аквизиција, заједно са проблемима у управљању и преварама са улазницама, додатно успорили напредак.
У извештају се препоручује десет мера, међу којима су смањење броја нових набавки, повећање цена карата и модернизација дигиталне инфраструктуре.
„Музеј мора да ојача интерну контролу, која је и даље недовољно развијена за институцију ове величине”, наведено је у документу.
Француске власти су најавиле додатне мере заштите до краја године, укључујући уређаје против провале и баријере на околним путевима.
Влада је у јануару покренула развојни пројекат који обухвата нови простор за „Мона Лизу” и додатне безбедносне кораке.
Министарка културе Француске Рашида Дати подржала је препоруке ревизорске службе и позвала на хитне техничке радове, док је директорка Лувра Лоранс де Кар истакла да подржава већину предлога, али да је дугорочна трансформација музеја неопходна за решавање структурних проблема.
Огромни пројекат реновирања, који је заговарао француски председник Емануел Макрон, „сада се процењује на 1,15 милијарди евра, укључујући 481 милион евра у наредних 10 година (...), што представља ниску процену с обзиром на потребу музеја за модернизацијом”, према подацима Ревизорског суда.
Тај пројекат, који је у јануару најавио председник и који је назван „Нова ренесанса Лувра”, првобитно је процењен на 700-800 милиона евра.
Извештај је објављен неколико недеља након пљачке у којој су четири разбојника усред дана украла драгуље вредне 102 милиона долара.
Пљачка је изазвала сумње у способност најпосећенијег музеја на свету да заштити уметничка дела, а званичници су признали да безбедност није била на потребном нивоу.
Истражитељи су оптужили четворицу осумњичених, али украдени предмети још нису пронађени.