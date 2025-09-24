ПОЗНАТ ИДЕНТИТЕТ УБИЈЕНИХ НА ЦЕТИЊУ Сумња се да су припадници шкаљарског клана ПУТЕВИ БЛОКИРАНИ, ИНТЕЗИВНО СЕ ТРАГА ЗА ПОЧИНИОЦЕМ
На подручју Пријестонице Цетиње, у мјесту Угњи, лишени су живота А.И. и С.Б., употребом ватреног оружја. Њихова беживотна тела данас око 15:45 часова су затечена у возилу које је било паркирано на макадамском проширењу локалног пута, на око 250 м од главног пута Цетиње–Будва.
- Полиција интензивно ради на расветљавању овог кривичног дела. Сви расположиви капацитети Управе полиције – Сектора за борбу против криминала, уз подршку Специјалне јединице полиције и Посебне јединице полиције стављени су на располагање Регионалном центру безбедности „Центар“. Успостављена је блокада ужег и ширег лица места, саопштено је из полиције.
О догађају је обавештен државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, који руководи увиђајем по чијем налогу ће се предузимати даље полицијске мере и радње.
Према писању подгоричких Вијести, ликвидирани С.Б. и А. И. су наводни припадници шкаљарског клана.
На С.Б.је недавно пуцано из возила у покрету док се он налазио на мотору. Тада је рањена његова сапутница, а он је прошао без тежих повреда.