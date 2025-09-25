Добро се наместило ОВО СУ НЕРАДНИ ДАНИ У СРБИЈИ 2026. ГОДИНЕ Ево који се спајају са викендом
Већ сада можете планирати слободне дане и продужене викенде у 2026. години.
Погледајте који државни и верски празници су званично нерадни и како се могу практично спојити са викендом, дајући вам више времена за одмор, путовања или породична окупљања.
Преглед нерадних дана и спајања са викендом у 2026. години:
Нова година: 1. и 2. јануар (четвртак и петак) – практично четири дана слободног, укључујући викенд.
Божић (верски празник): 7. јануар (среда).
Сретење – Дан државности: 15., 16. и 17. фебруар (15. је недеља) – спајање са викендом значи практично четири дана: субота, недеља, понедељак и уторак.
Ускрс (верски празник): од Великог петка до другог дана Ускрса – 10., 11., 12. и 13. април.
Празник рада: 1. и 2. мај (1. мај је петак) – продужени викенд укључује петак, суботу и недељу.
Дан примирја у Првом светском рату: 11. новембар (среда).
Ако неки од ових празника падне у недељу, нерадни дан се помера на први наредни радни дан, што значи још једну прилику за продужени викенд.