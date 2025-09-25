ТОПЛЕ И ХЛАДНЕ ОБЛОГЕ Ево како да сами излечите ишијас ОВО ПРЕПОРУЧУЈЕ ДОКТОР СА ХАРВАРДА за болна леђа
Интензитет и локализација симптома ишијаса варирају од особе до особе - код неких је то блага нелагодност, док код других бол може бити изразито јак и ометајући.
Ишијас означава бол изазван иритацијом или притиском на ишијадични нерв - највећи нерв у људском телу. Постоје два ишијадична нерва, по један са сваке стране тела.
Они се протежу од доњег дела кичме, кроз задњицу, низ задњу страну ноге, све до стопала.
Бол код ишијаса је обично оштар, пробадајући, пецкајући или горући, уз осећај трњења или утрнулости. Најчешће се шири низ једну страну тела, од доњег дела леђа ка нози, често испод колена. Епизоде ишијаса обично трају од неколико дана до две недеље, а могу бити ометајуће, па чак и онеспособљавајуће.
Према препорукама Медицинског факултета Харвард, код већине људи симптоми се могу ублажити једноставним кућним методама, физичком активношћу, јачањем мишића и истезањем. Ако бол потраје, препоручују се различити медицински третман.
Узроци ишијаса
Ишијас настаје када дође до иритације или компресије ишијадичног нерва или његовог корена, што изазива бол, утрнулост или трњење дуж целе дужине нерва.
Најчешћи узрок је хернијација (испупчење) диска у доњем делу леђа. Дискови су попут малих јастучића између пршљенова. Када се спољашњи део диска поцепа - најчешће услед дегенеративних промена повезаних са старењем и свакодневним оптерећењем кичме, унутрашњи желатинозни материјал може да исцури и изврши притисак на оближњи нерв.
Остали узроци укључују
Спиналну стенозу – сужење кичменог канала
Спондилолистезу – померање пршљена из нормалног положаја
Повреде које оштећују ишијадични нерв
Касну трудноћу, када растућа беба индиректно притиска нерв
Симптоми ишијаса
Најчешћи симптоми су
Интензиван бол (оштар, пробадајући, горући)
Трњење или утрнулост
Бол који се шири од доњег дела леђа, кроз задњицу, низ ногу
Код неких особа бол је присутан само у нози и стопалу, без нелагодности у леђима
Симптоми се могу погоршати у одређеним положајима тела, при седењу или кашљању
Самопомоћ код ишијаса
Код већине људи, кућни третмани су довољни за ублажавање симптома и превенцију будућих епизода.
Препоручене методе укључују:
Терапију хладним и топлим облогама
Лекове против болова који се издају без рецепта
Редовно истезање
Уколико се бол погорша или не побољша након две недеље, обавезно се обратите лекару.
Третмани код ишијаса: Хладноћа, топлота, лекови и кретање
Хладноћа и топлота
Примена хладних и топлих облога може значајно ублажити бол изазван ишијасом и побољшати функционалност.
Хладни третмани (првих неколико дана)
Стављајте хладне облоге (нпр. паковања леда) на доњи део леђа и болна места ради смањења упале ишијадичног нерва
Лед не сме директно додиривати кожу - обавезно га умотајте у тканину или пешкир
Хладни третман треба да траје највише 15–20 минута, са паузама од најмање 15–20 минута између примена
Препоручује се циклус: примена – пауза – примена – пауза – примена, па дужа пауза ради процене ефекта
Топли третмани (након неколико дана)
Када бол почне да јењава, можете прећи на топлоту која побољшава циркулацију и убрзава опоравак
Топлота опушта мишиће, олакшава истезање и може допринети ублажавању бола
Препоручене методе
Грејна плоча, термофор умотан у пешкир или топла купка
Грејање примењујте на доњи део леђа
Обавезно ставите заштитну тканину између извора топлоте и коже
Третман треба да буде пријатно топао, никако врућ
Примена топлоте: минимум 15 минута, максимум 2 сата
Ако користите грејну плочу, немојте заспате током третмана
Лекови без рецепта
Орални аналгетици
Нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИД) попут ибупрофена смањују упалу и бол; ако имате повишен крвни притисак, проблеме са желуцем, бубрезима или срцем, консултујте лекара пре употребе
ацетаминофен (парацетамол) - ублажава бол, али не делује на упалу. Не прелазите 3.000 мг дневно - високе дозе могу оштетити јетру, нарочито код особа које редовно конзумирају алкохол.
Топички аналгетици
Креме, гелови, спрејеви или фластери наносе се директно на болна места
Примери укључују диклофенак гел, лидокаин, ментол или капсаицин
Останите активни током терапије. Кратак одмор у првим данима је у реду, али дуготрајна неактивност може погоршати стање
Предности кретања
Јача мишиће који подржавају кичму
Побољшава флексибилност и покретљивост
Повећава проток крви, што убрзава опоравак
Смањује субјективни осећај бола
Препоручене активности
Ходање, пливање (ниског интензитета)
Јога, таи чи, пилатес (за флексибилност)
Напомена: Избегавајте дуготрајно седење и дуге вожње док траје опоравак, јер седење повећава притисак на дискове у доњем делу леђа
Истезање и медицински третман код ишијаса
Истезање: кључ за олакшање и дугорочни опоравак
Истезање је једна од најефикаснијих метода за ублажавање симптома ишијаса и подстицање дугорочног излечења. Благи покрети и контролисано истезање доносе вишеструке користи
Повећана флексибилност и покретљивост: Истезање кукова, доњег дела леђа и ногу смањује мишићну напетост која може иритирати ишијадични нерв
Јачање потпорних мишића: Флексибилност доприноси правилном поравнању кичме и смањује оптерећење доњег дела леђа, чиме се смањује ризик од будућих епизода
Побољшана циркулација: Бољи проток крви убрзава опоравак, јер обезбеђује кисеоник и хранљиве материје оштећеним ткивима
Смањена перцепција бола: Благи покрети ослобађају ендорфине - природне супстанце које ублажавају бол
Важно је да истезање буде пажљиво и контролисано. Избегавајте прекомерно напрезање или претјерано савијање које може додатно оптеретити кичму. Фокусирајте се на споре, свесне покрете и ослушкујте своје тело. Ако истезање погоршава бол или изазива нелагодност, обавезно се консултујте са лекаром како бисте били сигурни да сте на правом путу ка опоравку.
Медицински третман код ишијаса
Ако се симптоми не побољшају или не реагују на самосталне третмане, обратите се лекару. Лекар ће прегледати симптоме, обавити физички преглед и по потреби препоручити додатна тестирања ради потврде дијагнозе и искључивања других могућих узрока.
Додатни медицински третмани могу спречити трајну иритацију ишијадичног нерва. У зависности од узрока и интензитета симптома, могу укључивати:
Физикалну терапију
Инјекције против упале
Специјалистичке прегледе (неуролог, ортопед)
У ретким случајевима - хируршку интервенцију
Физикална терапија, лекови и алтернативни приступи код ишијаса
Физикална терапија
Ако бол не јењава након неколико недеља, лекар вас може упутити физиотерапеуту који ће креирати индивидуални план третмана. Тај план обично укључује:
Вежбе за јачање трупа
Аеробне активности
Програм истезања и покрета за кућну примену
Физикална терапија може обухватити и следеће методе
Ултразвук: Користи звучне таласе за побољшање циркулације око болног подручја. Ако је бол изазван упалом мишића или оштећењем ткива, ултразвук може убрзати опоравак
ТЕНС (транскутана електрична стимулација нерва): Уређај шаље благе електричне импулсе преко електрода на кожи.
ТЕНС може блокирати перцепцију бола или подстаћи ослобађање ендорфина — природних супстанци које ублажавају бол
Масажа: Смањује бол у доњем делу леђа, побољшава покретљивост и олакшава обављање свакодневних активности
Лекови на рецепт
Ако лекови без рецепта не ублаже бол, лекар може преписати:
Јаче НСАИД лекове
Мишићне релаксанте
Оралне стероиде
Антидепресиве
Антиконвулзиве
У тежим случајевима, лекар може размотрити краткотрајну примену опиоида. Међутим, према медицинским смерницама, опиоиди се користе тек након што су испробани НСАИД и други мање ризични лекови, због потенцијалне зависности
Инјекције
Стероидне инјекције могу ублажити симптоме смањењем упале и локалним умирењем нерва. Препоручују се код неконтролисаног бола или упорног бола упркос другим третманима. Ипак, ефекат је краткотрајан и инјекције се не смеју често понављати
Хирургија
Ако симптоми не пролазе или се погоршавају након шест недеља, хирургија може бити опција. Врста захвата зависи од узрока:
Други структурни проблеми
У неким случајевима, операција убрзава опоравак. Међутим, након 6–12 месеци, просечан напредак код особа које нису оперисане често буде сличан као код оних које јесу. У 5–10% случајева операција не помаже или погорша стање. Иако су компликације ретке, могуће су.
Комплементарне и алтернативне терапије
Иако нема јаких научних доказа о ефикасности ових метода нису увек снажни, многи пацијенти пријављују олакшање.
Акупунктура: Традиционална метода која користи танке стерилне игле за ублажавање бола. Према Cochrane прегледу, може бити безбедна и корисна код ишијаса. Бирајте лиценциране терапеуте како бисте избегли нежељене споредне последице.
Киропрактика: Циљ је ублажавање бола, враћање функције и повећање покретљивости. Манипулација кичмом се заснива на идеји да померени пршљенови могу изазвати нервне сметње, а њихово враћање у правилан положај може ублажити симптоме. Ефикасност је слична као код вежби и физикалне терапије.
