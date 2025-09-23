clear sky
СПЦ СЛАВИ СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ МИНОДОРУ, МИТРОДОРУ И НИМФОДОРУ Сестре које су веру сачувале до краја

23.09.2025. 07:23
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Српска православна црква и верници обележавају данас дан посвећен светим мученицама Минодори, Митродори и Нимфодори.

Три рођене сестре су из места у Витинији Азијској. Васпитане у хришћанском духу повукле су се из града у пустињу желећи да ум свој узвисе Богу и ослободе варљивог света, и да тако проживе век овај у чистоти и девичанству као праве невесте Христове. 

Предале су се великом труду, посту и молитви, док их Бог није украсио даром чудотворства. Када су њима почели да доводе болеснике ради исцелења, оне су постале знамените и преко своје воље.

Чуо је за њих и неки кнез Фронтон и довукао их на суд. Видевши их кнез се зачудио красоти њихових лица. Јер и ако су оне биле велике испоснице и тело њихово суво, лице им је било светло, озарено унутрашњим миром и благодаћу Божјом. Кнез им је најпре ласкао и обећавао да их пошаље цару, који ће их удати за своје велможе, али када се уверио да сва његова ласкања и обећања немају никаквог дејства на ове невесте Христа, он је наредио па су прво мучили Минодору, а сестре њене је бацио у тамницу. 

После љутих мучења викнуо је кнез Минодори, израњављеној и искрвављеној: „принеси жртву боговима!” На то је одговорила света мученица: „зар не видиш: ништа друго и не чиним него сву себе приносим на жртву Богу мојему?” Када је издахнула у мукама, тада је кнез извео и остале две сестре и поставио их крај мртвог тела, па показујући им мртво тело сестре саветовао их је да се одрекну Христа. Али, како су оне остале непоколебљиве, то је и њих љутим мукама уморио. Утом је гром ударио из неба и убио бездушног Фронтона и његове слуге. 

Хришћани сахранише тела светих Божјих мученица. Пострадаше између 305. и 311. године у време Максимијана Галерија и упокојише се у царству Христовом. 

(Telegraf.rs)

