СТРАВИЧАН НАПАД У БЛИЗИНИ СИНАГОГЕ Међу троје ПОГИНУЛИХ и нападач! Узбуна у Манчестеру, полиција очекује нове инциденте
ЛОНДОН: Три особе су погинуле, укључујући нападача, на кога су пуцали полицајци, у данашњем нападу у близини синагоге у Манчестеру, саопштила је градска полиција.
У саопштењу се наводи да не постоји ризик за јавност и да могу да се очекују континуиране активности у вези са тим инцидентом док се наставља истрага, пренео је Гардијан.
Истиче се да су полицајци распоређени на кључним локацијама у граду.
Полиција је позвала становнике да избегавају подручје у близини синагоге.
Лондонска полиција распоредила је данас додатне полицијске снаге у близини синагога и других места јеврејске заједнице у том граду, након напада у синагоги у Манчестеру.
Раније данас полиција Манчестера саопшила је да су у нападу аутомобилом и ножем код синагоге у том граду убијене најмање две особе, а да је "троје других грађана и даље у тешком стању".
Напад аутомобилом и ножем догодио се у близини синагоге Хебрејске конгрегације Хитон Парк током обележавања јеврејског празника Јом Кипур.
Полиција је саопштила да је примила дојаву грађанина да је аутомобил налетео на пролазнике и да је један мушкарац избоден ножем.