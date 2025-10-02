overcast clouds
12°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАВИЧАН НАПАД У БЛИЗИНИ СИНАГОГЕ Међу троје ПОГИНУЛИХ и нападач! Узбуна у Манчестеру, полиција очекује нове инциденте

02.10.2025. 17:29 17:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
напад
Фото: Tanjug (AP Photo/Ian Hodgson)

ЛОНДОН: Три особе су погинуле, укључујући нападача, на кога су пуцали полицајци, у данашњем нападу у близини синагоге у Манчестеру, саопштила је градска полиција.

У саопштењу се наводи да не постоји ризик за јавност и да могу да се очекују континуиране активности у вези са тим инцидентом док се наставља истрага, пренео је Гардијан.
 

Истиче се да су полицајци распоређени на кључним локацијама у граду.
 

Полиција је позвала становнике да избегавају подручје у близини синагоге.
 

Лондонска полиција распоредила је данас додатне полицијске снаге у близини синагога и других места јеврејске заједнице у том граду, након напада у синагоги у Манчестеру.
 

Раније данас полиција Манчестера саопшила је да су у нападу аутомобилом и ножем код синагоге у том граду убијене најмање две особе, а да је "троје других грађана и даље у тешком стању".
 

Напад аутомобилом и ножем догодио се у близини синагоге Хебрејске конгрегације Хитон Парк током обележавања јеврејског празника Јом Кипур.
 

Полиција је саопштила да је примила дојаву грађанина да је аутомобил налетео на пролазнике и да је један мушкарац избоден ножем.
 

манчестер синагога напад
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај