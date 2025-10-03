”ГРЧКА ЈЕ САД МНОГО БЛИЖА” Вучић: Цео Моравски коридор биће готов до 28. јуна следеће године
СУБОТИЦА: Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће цео Моравски коридор бити готов до 28. јуна следеће године.
Вучић је приликом повратка возом из Суботице у Београд којим је путовао поводом пуштања у рад деонице брзе пруге Нови Сад - Суботица казао и да то није крај, јер кад урадите тако нешто долази следеће и навео да мора да се ради пут Рашка-Пазар, као и пут од Пожеге ка Ариљу, Ивањици, Кушићима и према Црној Гори.
Према његовим речима, Моравски коридор је сад проблем за Црну Гору, јер нам је Грчка сада много ближа.
Вучић је најавио и да ће до Нове године бити отворена још једна деоница пута до Голупца.
Како је рекао, када се иде од Голупца према Доњем Милановцу тамо сад има мало народа, али има много људи који живе у иностранству и који би се враћали.
Вучић је казао и да уколико се нађу инвеститори за места око Неготина има смисла да се ради и брза саобраћајница око Брзе Паланке, јер је она на пола пута између Кладаова и Неготина.
Говорећи о радовима на градилишту за Експо 2027, Вучић је рекао да теку у складу са роковима, а да се касни са изградњом Националног стадиона, али да се нада да ће у марту 2027. стадион бити отворен.
''Ако тад будемо отворили стадион, бићу најсрећнији. На градилишту Експо је све у року, негде иде мало испред рока, посебно стамбене јединице, наше фирме раде највећим делом. Национални стадион касни, али стићи ћемо ми све то'', рекао је Вучић.
Навео је да је и важна железничка веза која ће бити између Експа, аеродрома ''Никола Тесла'' и Обреновца.
''Можете замислити шта добија Обреновац и цео тај крај. А о музејима нећу ни да причам, о Природњачком музеју, акваријуму, Акватик центру'', рекао је Вучић.
На питање да ли очекује у наредном периоду неке притиске у смислу да се дистанцирамо од Пекинга и како би то изгледало, рекао је да тих притиска има већ годинама, и да не жели да оптерећује народ како то изгледа.
"Наставиће се и биће их све више и све снажније. Кина је најбрже растућа земља која се најснажније модернизује. То је земља чија војска најбрже расте у свету не само бројчано, већ по свом квалитету и по својим капацитетима. Раније је било само Русија, а сад су Кина и Русија", рекао је Вучић.