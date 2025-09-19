clear sky
27°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АМФЕТАМИН И НОВАЦ НА НЕПРИЈАВЉЕНОЈ АДРЕСИ Лисице за дилера, кривична пријава за купца дроге

19.09.2025. 16:04 16:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

НОВИ САД: Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Д. К. (1962) из овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Прегледом осумњиченог и његовог возила, као и претресом стана у којем непријављено борави, полиција је пронашла амфетамин и новац за који се сумња да потиче од продаје наркотика.

Сумња се, такође, да је Д. К., претходно, продао амфетамин Новосађанину Н. А. (1982), против кога ће бити поднета кривична пријава за кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.

Д. К. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.

хапшење дилера амфетамин полиција новог сада
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА АМФЕТАМИН У ИНЂИЈИ Након претреса ухапшен власник куће

ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА АМФЕТАМИН У ИНЂИЈИ Након претреса ухапшен власник куће

17.09.2025. 15:07 15:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај