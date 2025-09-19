АМФЕТАМИН И НОВАЦ НА НЕПРИЈАВЉЕНОЈ АДРЕСИ Лисице за дилера, кривична пријава за купца дроге
19.09.2025. 16:04 16:07
НОВИ САД: Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Д. К. (1962) из овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Прегледом осумњиченог и његовог возила, као и претресом стана у којем непријављено борави, полиција је пронашла амфетамин и новац за који се сумња да потиче од продаје наркотика.
Сумња се, такође, да је Д. К., претходно, продао амфетамин Новосађанину Н. А. (1982), против кога ће бити поднета кривична пријава за кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.
Д. К. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.